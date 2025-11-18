« Je suis conscient que cette saison a été exceptionnelle.

J’en garderai toujours un souvenir très fier. C’est un honneur d’être récompensé par un trophée. En tant que coureur, j’ai énormément progressé au cours de l’année écoulée. Cela se voit non seulement dans mes résultats, mais aussi dans ma façon de courir, dans mes sensations et dans le plaisir que j’éprouve désormais. Je veux capitaliser sur ces acquis l’année prochaine.