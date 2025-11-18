Jarno Widar a été sacré « Talent de l’année » à l’occasion de la cérémonie du Vélo de Cristal, récompense décerné au meilleur coureur belge de la saison par le journal belge Het Laatste Nieuws. Âgé de 20 ans, Widar reçoit le trophée pour la deuxième année consécutive. Victoires à Liège-Bastogne-Liège Espoirs et à la Flèche Ardennaise. Victoires d’étape sur le Circuit des Ardennes, le Tour de l’Isard, le Giro NextGen, le Tour de la Vallée d’Aoste-Mont Blanc et le Tour de l’Avenir. Et le couronnement : champion d’Europe Espoirs. Rien n’a pu arrêter Widar cette saison qui peut donc se targuer, pour la deuxième année consécutive, d’être sacré « Jeune Talent de l’année » durant la semaine des Kristallen Fiets. Pas de cérémonie cette année, Widar a reçu le trophée chez lui.
