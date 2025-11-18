Jarno Widar a remporté le prix Kristallen Fiets du « Talent de l’année » pour la deuxième année consécutive.

Jarno Widar a été sacré « Talent de l’année » à l’occasion de la cérémonie du Vélo de Cristal, récompense décerné au meilleur coureur belge de la saison par le journal belge Het Laatste Nieuws. Âgé de 20 ans, Widar reçoit le trophée pour la deuxième année consécutive. Victoires à Liège-Bastogne-Liège Espoirs et à la Flèche Ardennaise. Victoires d’étape sur le Circuit des Ardennes, le Tour de l’Isard, le Giro NextGen, le Tour de la Vallée d’Aoste-Mont Blanc et le Tour de l’Avenir. Et le couronnement : champion d’Europe Espoirs. Rien n’a pu arrêter Widar cette saison qui peut donc se targuer, pour la deuxième année consécutive, d’être sacré « Jeune Talent de l’année » durant la semaine des Kristallen Fiets. Pas de cérémonie cette année, Widar a reçu le trophée chez lui.

Jarno Widar :

Crédit : PhotoNews

« Je suis conscient que cette saison a été exceptionnelle. J’en garderai toujours un souvenir très fier. C’est un honneur d’être récompensé par un trophée. En tant que coureur, j’ai énormément progressé au cours de l’année écoulée. Cela se voit non seulement dans mes résultats, mais aussi dans ma façon de courir, dans mes sensations et dans le plaisir que j’éprouve désormais. Je veux capitaliser sur ces acquis l’année prochaine. Bien sûr, j’ai de nouveaux rêves : la saison prochaine, je passerai professionnel et je participerai, entre autres, aux Strade Bianche, à Liège-Bastogne-Liège et à la Vuelta, mon premier Grand Tour. Mais je suis déjà très fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent. »