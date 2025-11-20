Q36.5 Pro Cycling Team va changer de nom et de vélos avec l’arrivée de Pinarello, nouveau partenaire titre dès l’année prochaine.

Changement d’identité pour l’équipe Q36.5 en 2026. La formation suisse va devenir Pinarello Q36.5 Pro Cycling team avec l’arrivée du fabricant italien comme partenaire titre, mais aussi nouveau fournisseur de vélo. Après trois saisons sur des vélos Scott, l’équipe suisse change de marque un an après l’arrivée de Tom Pidock, qui n’est pas étranger à ce nouveau partenariat. Alors qu’il roulait sur des vélos Scott sur route, le Britannique continuait d’évoluer sur des modèles Pinarello lors des épreuves de cyclo-cross ou Gravel au cours de l’année 2025. Avec cette nouvelle identité, l’équipe Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team affirme ses ambitions d’obtenir le statut World Team au plus vite.