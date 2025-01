Q36.5 Pro Cycling Team vient de dévoiler ses vélos pour la saison 2025 avec le Scott Foil RC et le nouveau Scott Addict RC, ne pesant que 5,9 kg !

Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau maillot, la formation Q36.5 Pro Cycling Team a présenté, ce lundi, ses vélos pour 2025. L’équipe ProTour a annoncé la poursuite de son partenariat avec Scott, une marque connue pour son innovation et ses performances. Cette année, les coureurs pourront utiliser le nouveau Addict RC, aux côtés du fidèle Foil RC, tous deux dotés d’un nouveau design audacieux.

Le Scott Addict RC représente une étape importante dans l’innovation cycliste. Lancé en novembre 2024, il s’agit du vélo de route de performance le plus léger du marché, ne pesant que 5,9 kg. Conçu pour la course au plus haut niveau, l’Addict RC offre l’équilibre parfait entre légèreté, rigidité, agilité et stabilité pour des performances inégalées.

« Agile lorsque la route monte, et fiable dans les descentes »

David de la Cruz, qui a roulé sur l’Addict RC pendant le camp d’entraînement, a partagé ses opinions : « Le nouvel Addict RC est le vélo le plus léger que j’ai jamais utilisé, et il est incroyable pour un vélo de montagne, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un vélo à freins à disque avec un acheminement interne complet des câbles et une forme de tube aérodynamique. Il est toujours rapide sur le plat et extrêmement agile lorsque la route monte, et fiable dans les descentes. »

Le Scott Foil RC continue d’être un favori parmi les coureurs de l’équipe. Avec sa combinaison parfaite d’aérodynamisme, de construction légère et de confort, le Foil RC reste l’un des vélos les plus rapides du peloton, offrant des performances constantes dans chaque course. Le nouveau design graphique présenté sur l’Addict RC et le Foil RC représente l’orientation scientifique et pointue de l’équipe cycliste professionnelle Q36.5.

Tom Pidcock :

« Dès la première sortie, l’Addict RC m’a impressionné. Il est léger et agile et me donne confiance dans les descentes. C’est ce qu’on attend d’un vélo : il donne confiance. J’ai vraiment hâte de l’emmener sur le terrain lors des premières courses. »

Au-delà de l’Addict RC et du Foil RC, la formation Q36.5 continuera à compter sur le Plasma RC TT de Scott pour les contre-la-montre. Les coureurs utiliseront également les casques Scott Cadence et Centric, tous deux dotés du nouveau design. Le casque Cadence, lancé en 2024, est le casque de course le plus rapide de la marque, conçu pour un aérodynamisme optimal tout en maintenant la sécurité et le confort. De plus, l’équipe utilisera le casque Scott Split, les lunettes de soleil Scott Performance et les selles Syncros Tofino et Belcarra pour des performances et un confort supérieurs dans toutes les conditions de course.