Lapierre vient de dévoiler le nouveau vélo Xelius DRS aux couleurs de l’équipe Team Picnic PostNL 2025.

Après l’annonce officielle de son retour en compétition UCI World Tour avec l’équipe Team Picnic PostNL, Lapierre a présenté lors du salon Velofollies à KORTRIJK XPO du 17 au 19 janvier (Courtrai, Belgique) le design du nouveau vélo Xelius DRS avec lequel les coureurs de l’équipe Team Picnic PostNL vont rouler lors de la saison 2025. Le Xelius DRS de la Team Picnic PostNL arbore le nouveau code couleur et la nouvelle identité forte de la tenue de course. La couleur de base est le Blue berry avec des touches d’un bleu violacé plus clair et plus attrayant.

Le Xelius DRS Team Picnic PostNL reprend aussi la célèbre signature et identité visuelle de l’équipe internationale basée aux Pays-Bas avec les deux bandes orange à l’arrière du tube de selle ainsi que le slogan de l’équipe « Keep Challenging » sur le tube supérieur. L’intérieur des jambages de fourche rouge dégradé vers le bleu est un clin d’œil à Picnic, le nouveau co-sponsor principal de l’équipe. Ce vélo fera sa première apparition en courses fin janvier lors de l’AlUla Tour pour les hommes et le UAE Tour pour les femmes.

Fusion du Xelius SL et du Aircode DRS

Fusion du Xelius SL et du Aircode DRS, le Xelius DRS incarne la nouvelle vision de la performance au plus haut niveau pour Lapierre. Les lignes uniques du concept 3D Tubular, la silhouette profilée de l’avant du vélo et les courbes optimisées de son cockpit, ce vélo déchiffre les codes de la victoire.

L’équipe Picnic PostNL le sait parfaitement : chaque élément est conçu pour que Charlotte Kool et Fabio Jakobsen triomphent dans les sprints. Il est également pensé pour accompagner Romain Bardet et Marta Cavalli et les autres grimpeurs/ baroudeurs vers les sommets en montagne ou sur les étapes vallonnées. Grâce à ce partenariat avec la Team Picnic PostNL et à travers ces futures victoires attendues, Lapierre montre son ambition d’être performant au plus haut niveau, et sa volonté d’étendre sa réputation au-delà de ses frontières afin de conquérir de nouveaux marchés en Europe et à travers le monde.

Fiche technique Lapierre Xelius DRS Team PicNic PostNL