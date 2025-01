Michelin vient de dévoiler le nouveau pneu de vélo route, le Michelin Pro 5 conçu pour les longues distances, en entrainement et en course.

Le nouveau Michelin Pro5 a été conçu pour répondre aux besoins des cyclistes les plus pointus, qu’ils soient amateurs de longues sorties ou de compétition sur route. Avec des performances remarquables par toutes conditions. Le Michelin Pro 5 est une nouvelle référence. L’ensemble roue/pneu joue un rôle clé dans le comportement dynamique du vélo, transmettant la force nécessaire à son déplacement. C’est aussi le seul point de contact entre le vélo et la route, souvent irrégulière et inégale. Si le cycliste ne peut pas modifier la surface sur laquelle il roule, il peut cependant choisir le pneumatique le plus adapté à ses exigences.

Le pneu qui permet de rouler plus vite

En matière de pneus pour vélos de route, Michelin a profondément repensé son offre, en ayant recours à des technologies avancées. Le résultat de ce travail est Le Michelin Pro5, un pneu à la fois d’entrainement et de compétition, conçu pour les longues distances. Significativement plus efficient que son prédécesseur, le Michelin Pro4 Endurance, le nouveau Pro5 bénéficie d’un gain de 35 % de résistance à l’avancement. Cette amélioration a été obtenue grâce à son nouveau design Tubeless Ready, ainsi qu’à son mélange de gommes Michelin Gum-X.

Plus de confort et plus de grip

En associant une nouvelle bande de roulement et des sections plus larges allant de 28mm à 35mm, le MichelinPro5 a été développé pour apporter aux cyclistes un maximum de confort, de grip et de durabilité sur sol sec, comme sur le mouillé. En effet, sa structure interne permet au cycliste de diminuer la pression de gonflage, en générant ainsi plus de confort de roulage à tous niveaux de vitesse. L’association du dessin spécifique de la bande de roulement et du mélange de gommes Michelin Gum X, procure un excellent niveau de freinage sur sol mouillé, afin d’apporter sécurité et plaisir en entraînement, en plus de la performance en course.

Une longévité reconnue par les cyclistes d’ultra-distance

Une attente fondamentale des cyclistes sur route est de rouler longtemps sans avoir à se préoccuper de leurs pneumatiques. Le Michelin Pro5 transforme ce besoin en réalité. Avant commercialisation, le nouveau pneu Michelin a été validé dans des conditions réelles par tous types d’utilisateurs potentiels : des cyclistes amateurs qui roulent localement, des passionnés d’ultra-distance, ainsi que des coureurs professionnels. Plus de 100 000 km ont ainsi été parcourus en test. Les amateurs de longue distance et de roulages en toutes conditions apprécieront aussi l’étanchéité à l’air du Michelin Pro5, qui permet de maintenir une pression constante à chaque sortie. Plus la pression du pneu est constante, plus le risque d’usure diminue. En effet, des mesures scientifiques prouvent que le Michelin Pro5 est encore plus étanche que le Michelin Power Cup TLR1.

Le Pro5 est compatible avec tous les vélos de route et il est proposé dans des largeurs de 28 mm à 35 mm en passant par les largeurs de 30 et 32 mm. Il affiche une grande polyvalence d’utilisation puisqu’il s’adapte parfaitement à tous les parcours et toutes conditions météorologiques. Disponible à partir de janvier 2025, pour sublimer l’esthétique du vélo avec lequel il fera binôme, le nouveau Michelin Pro5 sera disponible en deux coloris : flanc noir ou classique (marron) pour répondre aux tendances actuelles.