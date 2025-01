La startup britannique Body Rocket vient de dévoiler le capteur de puissance « le plus précis au monde », avec une précision de puissance de +- 0,1 %.

Ce jeudi 30 janvier, Body Rocket, la startup technologique à l’origine du premier et unique système de mesure aérodynamique directe en temps réel de la force de traînée pour les cyclistes et les triathlètes, a lancé le capteur de puissance cycliste « le plus précis au monde ». Né par nécessité lors du développement du système aérodynamique Body Rocket, après avoir constaté que les offres actuelles de capteurs de puissance n’offraient pas un niveau de précision suffisamment élevé pour les exigences précises du système, Body Rocket a commencé à concevoir ses propres pédales de capteur de puissance.

Après un lancement de précommande très réussi du système complet Body Rocket et un intérêt important des consommateurs pour la disponibilité des pédales en tant que produit autonome, la marque basée à Brighton a maintenant ouvert les précommandes pour son capteur de puissance. Vendues au prix de 1 500 £ (soit 1795 €) et dont la livraison mondiale est prévue en juin 2025, les pédales rechargeables sont constituées de capteurs de puissance intégrés compatibles ANT+ double face avec une précision de puissance de +- 0,1 % (comme le montrent les données collectées par le Silverstone Sports Engineering Hub).

185 grammes par pédale

Avec un taux d’échantillonnage de pointe de 20 Hz, le capteur de puissance Body Rocket collecte et interprète plus de données que tout autre produit concurrent, diffusant des informations extrêmement précises vers n’importe quelle unité principale compatible ANT+. Les données peuvent également être envoyées à l’application Body Rocket. Avec des taux d’échantillonnage ANT+ plafonnés à environ 1 Hz, l’application permet une analyse post-course plus approfondie de la puissance, de l’équilibre G/D et des données de phase de puissance capturées à une fréquence beaucoup plus élevée. Pesant 185 g par pédale, le capteur de puissance Body Rocket est compatible avec toutes les cales SPD-SL et dispose d’un axe standard de 53 mm, permettant une large gamme de compatibilité de manivelle.

Eric DeGolier, fondateur et PDG de Body Rocket :

« Notre équipe d’ingénieurs chez Body Rocket est composée de certains des esprits les plus brillants du domaine, et ils doivent l’être ! Mesurer l’aérodynamisme est environ 10 fois plus difficile que mesurer la puissance, donc en construisant notre propre système, nous nous sommes retrouvés avec toutes les mesures nécessaires pour la puissance avec, sans surprise, une précision environ 10 fois supérieure à celle de la plupart des systèmes commerciaux. Bien que nous n’ayons pas initialement prévu de créer le capteur de puissance le plus précis du marché, les commentaires que nous avons reçus de nos clients et de notre communauté ont clairement montré qu’il existe une réelle demande. Nous sommes ravis de donner vie à cette solution et de proposer nos pédales en tant que produit autonome ! »

Rob Lewis, directeur général de TotalSim :

« Silverstone Sports Engineering Hub a choisi d’utiliser le système Body Rocket pour mesurer la puissance d’entrée du cycliste sur son Pedalling Efficiency Rig. Aucun autre capteur de puissance ne peut offrir la précision et les capacités d’enregistrement de données sans fil requises pour un outil de R&D haute performance pour analyser les performances mécaniques et humaines, combinant deux produits uniques et révolutionnaires dans la technologie et le développement du cyclisme ».

