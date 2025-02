Les modèles Colnago V4Rs et Y1Rs, arborant la livrée du Champion du Monde UCI Tadej Pogačar, seront disponibles au public.

Colnago vient d’annoncer la signature d’un accord avec l’UCI, par lequel les modèles V4Rs et Y1Rs aux couleurs arc-en-ciel – la même livrée que Tadej Pogačar, le Champion du Monde sur route 2024, utilisera pendant la saison 2025 – seront mis en vente. La livrée du V4Rs présente un fond blanc, avec des bandes arc-en-ciel UCI sur la fourche, le tube horizontal et le tube de selle. Ce coloris est spécial grâce à l’inclusion du logo vintage Ace of Clubs de Colnago, avec les bandes du champion du monde en arrière-plan. Ce nouveau design complètera les couleurs UAE Team Emirates-XRG (SDM4) et UAE Team ADQ (WT24), ainsi que les couleurs standard de la gamme : RVBO, RVWO, RVLM et RVBU.

La livrée WC24 du Y1Rs est similaire, avec des bandes arc-en-ciel UCI sur le tube supérieur et la fourche, et le logo vintage distinctif de Colnago à l’avant. Les options de couleurs disponibles pour ce modèle aérodynamique incluent l’UAE Team Emirates-XRG (SDM5) et la version entièrement blanche (YSWW).

Nicola Rosin, PDG de Colnago :

« Nous sommes extrêmement fiers de la riche histoire de succès de Colnago, et c’est une nouvelle façon pour nous de célébrer cet héritage. Le succès de Tadej Pogačar, qui nous a permis de remporter notre 28ᵉ titre mondial UCI, témoigne de l’excellence des vélos Colnago. Désormais, les coureurs peuvent découvrir le même vélo aux couleurs du champion du monde, conçu pour performer au plus haut niveau. »

Les modèles V4Rs et Y1Rs aux couleurs du champion du monde seront disponibles auprès des revendeurs Colnago agréés.