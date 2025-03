L’équipe Visma | Lease a Bike étend son partenariat avec Bygma et présente un casque unique pour Jonas Vingegaard

L’équipe Visma | Lease a Bike vient d’annoncer l’extension de son partenariat avec Bygma, le fournisseur danois de matériaux de construction. Dans le cadre de cette collaboration renouvelée, Jonas Vingegaard portera un nouveau casque spécialement conçu pour toutes les courses de la saison, dont les débuts auront lieu à Paris-Nice le dimanche 9 mars. Après Wout van Aert, Jonas Vingegaard deviendra le deuxième coureur de l’équipe à porter un casque personnalisé.

𝘗𝘖𝘝: confidential delivery for Jonas 👀 pic.twitter.com/ibUHomEtCb — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 8, 2025

Jonas Vingegaard :

« C’est un grand honneur d’avoir Bygma comme partenaire personnel et d’équipe. Leur soutien signifie beaucoup pour moi et je suis ravi de cette collaboration unique. Le casque représente plus qu’un simple design : c’est un symbole de nos valeurs et de notre héritage communs. »

Michael Madsen, PDG de Bygma :

« Nous sommes heureux et fiers de prolonger la collaboration avec Team Visma | Lease a Bike. L’accent mis sur la qualité, la crédibilité et surtout la volonté d’être le meilleur est partagé par les deux parties. Jonas incarne également bon nombre des valeurs que nous chérissons chez Bygma : le travail acharné, la détermination et l’engagement envers l’excellence. Ses réalisations inspirent beaucoup de monde et nous sommes ravis de le soutenir ainsi que l’équipe Visma | Lease a Bike dans leur parcours. »