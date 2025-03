À l’image du développement du RCR, les ingénieurs Van Rysel ont conçu les VR 35 et VR 50 en s’appuyant d’abord sur des études CFD (Computational Fluid Dynamics). Cette phase de simulation numérique est essentielle pour affiner chaque choix aérodynamique. Grâce à la CFD, les flux d’air autour des roues sont analysés et optimisés afin de minimiser la traînée. Plusieurs concepts ont ainsi été testés virtuellement pour définir les meilleures caractéristiques structurelles et maximiser la performance sur le terrain.

Après l’étude CFD, les ingénieurs Van Rysel ont mené une série de tests pour valider les choix finaux de profil. Les VR 35 et VR 50 ont été évaluées individuellement, puis montées sur un vélo pour analyser leur comportement en situation réelle. Ces essais permettent de mesurer précisément leurs performances aérodynamiques. Les tests ont été réalisés sous différents angles de vent allant jusqu’à 20 degrés. Cela a permis de définir des performances aérodynamiques pondérées. Les tests ont été effectués à des vitesses de 30 km/h et 45 km/h, reproduisant ainsi les conditions d’une course pour garantir des résultats pertinents.