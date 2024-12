Van Rysel vient de présenter son nouveau vélo de triathlon XCR, déclinable en deux versions : Ultegra Di2 et Rival AXS.

Van Rysel, la marque flamande spécialisée dans les vélos et équipements haute performance, présente, ce mardi, ses nouveaux vélos de triathlon XCR TRI. Co-conçus avec Swiss Side, spécialiste de l’aérodynamisme ayant plus de 50 ans d’expérience en Formule 1, les vélos XCR illustrent l’expertise des équipes de développement de Van Rysel et repoussent les limites des performances aérodynamiques sur deux roues.

Conçus pour défier le vent

Pensés pour la vitesse, les vélos de la gamme XCR offrent une résistance minimale à l’air, les comptant parmi les vélos de triathlon et de contre-la-montre les plus rapides sur le marché. Le XCR est le fruit de 36 mois de développement rigoureux, de début 2021 à octobre 2024, impliquant 14 prototypes et de nombreuses itérations pour affiner chaque aspect des performances du vélo. Chaque cadre est composé de 486 pièces en carbone, illustrant la précision et l’attention aux détails qui ont guidé chaque étape de sa conception.

Plus tôt cette année, le XCR contre-la-montre UCI a été lancé et a déjà brillé au plus haut niveau, remportant des médailles d’or avec Ben O’Connor aux Championnats du Monde UCI et Bruno Armirail aux Championnats de France de contre-la-montre. Tous les trois modèles ont été conçus avec Swiss Side, avec chaque ligne et angle du vélo testés en laboratoire et sur le terrain, garantissant la réduction maximale de la résistance à l’air.

Swiss Side, fondé en 2014 par Jean-Paul Ballard, ancien Chef de Conception de l’équipe Sauber F1, Swiss Side a utilisé son savoir-faire pour développer des roues et cadres aérodynamiques les plus innovants sur le marché. Ayant mené des tests approfondis en soufflerie en collaboration avec les spécialistes du contre-la-montre de l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale, Bruno Armirail, Clément Berthet et Felix Gall, le XCR a été conçu de A à Z afin que chaque aspect de la performance soit évalué et optimisé pour offrir un avantage compétitif grâce à son aérodynamisme.

Aucun détail laissé au hasard

Le cadre du XCR TRI Ultegra Di2 est fabriqué en fibre de carbone à haut module, avec un poids de 1490g pour le cadre et 490g pour la fourche en taille M, ce qui permet à ce vélo de répondre aux exigences des cyclistes ou triathlètes de haut niveau. L’attention portée aux détails, non seulement sur la manière dont le vélo fend le vent, mais aussi sur sa réactivité et ses sensations, fait de ce vélo l’outil idéal pour aller vite sur presque toutes les distances et tous les terrains.

La position sur le vélo étant essentielle pour la performance, Van Rysel, dans sa quête des vélos de contre-la-montre et de triathlon ultimes, a compris que l’adaptabilité est cruciale pour atteindre la position parfaite. C’est dans cet esprit que les nouveaux modèles XCR TRI Ultegra Di2 et XCR TRI Rival AXS sont équipés d’un cockpit Van Rysel permettant une multitude de réglages, afin que chaque cycliste puisse maximiser son efficacité et son confort. De son côté, le XCR UCI est doté des extensions Deda Jet One, permettant aux athlètes d’adopter la meilleure position possible tout en respectant les réglementations de l’UCI.

Taillé pour le triathlon

Denis Chevrot, double champion européen d’Ironman, a également joué un rôle clé dans le développement du XCR TRI de Van Rysel, veillant à ce que le vélo réponde à tous les besoins d’un athlète Ironman. Une caractéristique importante du XCR TRI Ultegra Di2 est la boîte à outils qui contient un outil multifonction, une chambre à air et des démonte-pneus, pour tout problème mécanique sur la route.

De plus, une boîte Bento et une boîte à déchets ont été fixées au tube supérieur, permettant à l’athlète de stocker toute la nutrition nécessaire pour jusqu’à 6 heures d’activité et de se débarrasser de tout déchet, tout en restant dans une position aérodynamique. Enfin, en ce qui concerne l’hydratation, des gourdes peuvent être fixées à la fois sur le cockpit et derrière la selle sans pour autant impacter l’aérodynamisme global du vélo et assurer que l’athlète soit bien équipé et confortable, tout en restant aussi aérodynamique que possible.

Jérémie Debeuf, Responsable Produit chez Van Rysel :

« Nous sommes incroyablement fiers de présenter le tout nouveau Van Rysel XCR TRI. Avec ces nouveaux vélos de triathlon, notre objectif était de repousser les limites de l’aérodynamisme et du confort, en créant un vélo offrant des performances inégalées pour les athlètes d’élite et les compétiteurs sérieux. Nous avons conçu le cadre pour qu’il soit l’un des modèles les plus rapides disponibles, sans compromettre le confort du cycliste. Du cockpit hautement ajustable aux solutions de rangement intégrées, chaque détail a été conçu pour répondre aux exigences des triathlètes modernes et des coureurs contre-la-montre. Ce vélo est une invitation à comprendre la philosophie, l’expertise et l’âme de la marque Van Rysel. »

Van Rysel XCR TRI Ultegra Di2

Cadre en fibre de carbone haute résistance

Guidon de base VAN RYSEL XCR avec cockpit ajustable VAN RYSEL

Roues SwissSide Hadron Ultimate 625/625

Pneus Michelin Power Cup

Accessoires : Boîte Bento, boîte à déchets, porte-bidon Aeris, support de porte-bidon avant BTA, boîte à outils équipée d’un kit de réparation (chambre à air, gonfleur CO2 + cartouche, rallonge de valve, démonte-pneus)

Capteur de puissance Inpeak (côté gauche)

Poids taille M : 8,9 kg (sans accessoires)

Prix : 7 700€

Van Rysel XCR TRI Rival AXS

Cadre en fibre de carbone haute résistance

Guidon de base VAN RYSEL XCR avec cockpit ajustable VAN RYSEL

Roues Fulcrum Wind 550/750

Pneus Michelin Power Cup

Accessoires : Boîte Bento, boîte à déchets, porte-bidon Aeris, support de porte-bidon avant BTA

Capteur de puissance Sram Rival (côté gauche)

Poids taille M : 9,65 kg (sans accessoires)

Prix : 6 200€

Les Van Rysel XCR TRI Ultegra Di2 et XCR TRI Rival AXS seront disponibles à la vente à partir du 3 décembre en Europe (hors Royaume-Uni), avec une livraison prévue début 2025. Les deux vélos XCR TRI seront disponibles à l’échelle mondiale à partir de 2025.