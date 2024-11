Pour célébrer ses 70 ans, Colnago dévoile le Steelnovo, un vélo en acier fabriqué à la main avec des composants haut de gamme.

Colnago célèbre 70 ans d’histoire avec Steelnovo, un vélo qui remet l’acier à l’honneur. Lancé en édition limitée à 70 pièces, il est doté de composants haut de gamme personnalisés fabriqués par les partenaires italiens de Colnago en exclusivité pour cette sortie. Sur un marché dominé par le carbone, Steelnovo est un retour à l’essence : acier méticuleusement fabriqué, soudures cachées et composants imprimés en 3D. Cette édition s’adresse à ceux qui recherchent non seulement un vélo, mais un morceau de l’histoire de Colnago à emporter sur la route, là où le passé et le futur convergent à chaque coup de pédale.

Entièrement fabriqué en Italie, Steelnovo est lancé en édition limitée de 70 pièces, équipé de tubes Columbus et de composants Campagnolo – partenaires historiques de Colnago – et bénéficie d’un design élégant, raffiné et moderne qui garantit des niveaux de performance élevés, offrant aux cyclistes le plaisir de conduite incomparable typique de la marque. La fabrication de ce vélo implique plusieurs fournisseurs hautement spécialisés, tous originaires d’Italie, ce qui a un coût : il faut une journée de travail entière pour produire un seul vélo. Le Steelnovo est disponible en seulement 70 pièces, avec un groupe et des composants Campagnolo spécifiquement dédiés à Colnago avec une personnalisation unique.

Fièrement italien

Le Steelnovo est une ode à l’excellence de l’artisanat italien. Réalisé pour célébrer le soixante-dixième anniversaire de l’entreprise fondée à Cambiago en 1954, il est rendu encore plus spécial par le groupe Campagnolo dédié. Il est équipé d’un système Campagnolo Super Record Wireless moderne dont chaque composant est personnalisé avec des drapeaux italiens, rappelant l’origine italienne des fournisseurs de groupes et de cadres. Tous les partenaires ont contribué de manière significative au projet. Columbus a participé activement à la conception des tubes, et Additiva a amélioré son processus pour répondre aux exigences élevées de Colnago.

Inspiration de conception : la tradition rencontre la modernité

Cela peut sembler être un oxymore, mais le Steelnovo est un vélo conçu pour mettre en valeur la grande tradition de Colnago, avec une approche orientée vers la modernité. La tradition prospère principalement dans deux aspects clés :

Matériau du cadre : l’acier a été la pierre angulaire de l’histoire du vélo et de l’héritage de Colnago jusqu’à la fin des années 90. Les tubes sont méticuleusement soudés et brasés, reflétant la riche tradition artisanale italienne dans la construction de cadres. Certains des modèles Colnago en acier les plus emblématiques sont le Super (1968), le Mexico (1972), le Master (1982) et l’Arabesque (1983).

Partenariats historiques : Columbus : ce partenariat va au-delà de la simple fourniture de tubes ; Columbus a joué un rôle essentiel dans le développement de formes de tubes personnalisées pour Colnago, adaptées pour répondre à des exigences de conception spécifiques. Ils fournissent même des moules propriétaires pour façonner et cintrer les tubes. Campagnolo : Les dernières innovations, notamment le groupe Campagnolo Super Record Wireless et la paire de roues Bora Ultra WTO, ont été spécialement personnalisées pour souligner la forte collaboration entre ces deux entreprises italiennes réputées.

La performance reste au cœur des vélos Colnago. Le modèle Steelnovo est compatible avec toutes les normes et composants modernes, garantissant aux cyclistes une maniabilité exceptionnelle, un confort exceptionnel et un fort sentiment de sécurité. Avec la possibilité d’accueillir des pneus jusqu’à 35 mm, les cyclistes peuvent profiter d’une adhérence maximale dans toutes les conditions et d’un confort accru.

Géométrie et tarif

La fourche en carbone de course légère, associée à des roulements de jeu de direction surdimensionnés, offre à la fois rigidité et maniabilité rapide. La conception assure également une précision de direction et un sentiment de sécurité, grâce aux roulements supérieurs de 1 1/8″ et inférieurs de 1 ¼ », qui disposent de la technologie SLT pour éviter l’usure. Le boîtier de pédalier T47-68 augmente la rigidité dans la zone du boîtier de pédalier, améliorant la réactivité lors de l’accélération. Steelnovo présente une géométrie moderne pour accueillir des pneus larges et pour offrir du confort dans les sorties quotidiennes ou d’endurance, sans empêcher une position plus agressive pour les cyclistes plus orientés vers la vitesse. Il est disponible en sept tailles : 420, 455, 485, 510, 530, 550, 570.

Le Colnago Steelnovo sera disponible en édition limitée à seulement 70 exemplaires. Pendant les 15 premiers jours, il sera disponible exclusivement sur www.colnago.com, avant de le retrouver auprès des revendeurs agréés Colnago. Le prix de vente conseillé en Europe est de 17 500,00 €.