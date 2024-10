Ces dernières semaines, j’ai pu tester le Garmin Edge 1050, le nouveau modèle haut de gamme de la firme américaine.

Lancé fin juin, le Garmin Edge 1050 est le tout nouveau compteur haut de gamme de Garmin. Cet appareil offre de nombreuses fonctionnalités pour avoir accès à une multitude de données durant les entraînements. Après avoir utilisé le Garmin Edge 1040 Solar ces derniers mois, j’ai ainsi pu comparer ces deux modèles haut de gamme de chez Garmin.

Un écran haute performance

L’un des grands points forts de ce Garmin Edge 1050, c’est son tout nouvel écran LCD. Lumineux et haut en couleur, il se distingue du Garmin Edge 1040 Solar, qui est lui plus terne. Quid de l’écran en plein soleil me direz vous ? Eh bien on y voit très clair et très précisément. Avec la luminosité automatique, l’écran était parfaitement éclairé, qu’importe la luminosité. Il est également très facile de naviguer sur ce Garmin Edge 1050, la réactivité de l’écran qui s’apparente à un smartphone tant il est facile et pratique de changer de menu avec précision. La nouvelle interface le distingue également des anciennes générations. Tandis que pour le 1040, la navigation est plus légèrement plus lente.

Contrairement au 1040 Solar, le 1050 ne dispose pas d’écran permettant de se recharger grâce à l’énergie solaire. Attention, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas d’une bonne autonomie. Garmin annonce 20 heures, pouvant même aller jusqu’à 60 h en mode économie d’énergie. Cela suffit amplement pour des sorties « standard ». Lors d’une activité d’1 h 45, avec le mode GPS activé, je n’avais même pas utilisé 20% de la batterie. Avec verre solaire Power Glass, qui prolonge l’autonomie de la batterie jusqu’à 42 minutes par heure en mode économie d’énergie, le 1040 possède une meilleure autonomie (45 h, 100 h en mode éco).

Multitude de données

Sur les deux modèles Garmin, il existe une multitude de fonctionnalités, permettant de suivre vos performances en temps réel. Parmi elles, ClimbPro est devenue incontournable. Elle affiche la distance qu’il vous reste à gravir ainsi que le degré de la pente lorsque vous suivez un itinéraire ou un parcours. Sur le 1050, cette fonctionnalité a évolué, la rendant plus précise et efficace que sur le 1040 Solar. La variation de pente est par exemple plus détaillée.

Il est également possible de coupler votre compteur Garmin avec différents appareils. Capteurs de puissance, lampe connectée, capteur de fréquence cardiaque,… La connexion s’établit facilement sur les deux appareils. J’ai ainsi connecté le Garmin Varia 515, un radar avec lampe arrière, sur les deux appareils. On peut alors choisir l’intensité d’éclairage et le mode de fonctionnement avec plusieurs choix : clignotant, fixe, individuel ou éteint, mais aussi de voir l’état de charge du radar.

Que ce soit avec Garmin Coach (programmes d’entraînement mis à disposition), la fonctionnalité GroupRide (messagerie intégrée) ou encore avec l’alerte des dangers (notifications envoyées avant un virage dangereux par exemple), le Garmin Edge 1050 dispose d’une multitude de fonctionnalités aussi bien utiles pour le suivi de la performance, comme pour la sécurité. Vous avez également la possibilité de prévenir les autres usagers d’un potentiel danger sur la route en les signalant directement depuis le compteur. Avec le haut-parleur intégré, il est possible d’écouter les instructions vocales d’entraînement et de navigation, et alertez les cyclistes et les piétons devant vous grâce à une puissante sonnette intégrée à l’appareil.

Dans la boîte :

Compteur GPS de vélo Edge ® 1050

1050 Support avant

Support standard

Fixation

Câble de chargement/données

Documentation

Avec le pack (849,99 €) :

Compteur GPS de vélo Edge ® 1050

1050 Moniteur HRM-Dual ™

Capteur de vitesse 2 et capteur de cadence 2 pour vélo

Support avant

Support standard

Fixation

Câble de chargement/données

Documentation

Caractéristiques :

Dimensions : 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″)

Poids : 161 g

Définition d’écran : 480 x 800 pixels

Type d’affichage : cristaux liquides (LCD)

Autonomie batterie : 20h en utilisation intensive, jusqu’à 60h en mode éco

Bilan : Le Garmin Edge 1050 est un compteur haut de gamme disposant de nombreuses fonctionnalités. Bien qu’il dispose une autonomie plus faible que le 1040 Edge Solar, le 1050 se distingue par son écran LCD ainsi que par son interface plus efficace. Difficile de lui trouver des défauts, si ce n’est peut-être son prix : 749,99 €. La Garmin Edge 1040 Solar est lui disponible au prix de 649,99 €. Alors pour répondre à la question posée dans le titre, la réponse est Oui !

Les + :

Écran LCD

Fonctionnalité ClimbPro plus précise

Autonomie de la batterie

Nombreuses fonctionnalités à disposition

Les – :

Le prix