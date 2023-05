Lancé en septembre dernier par la célèbre plateforme de cyclisme indoor, le Zwift Hub est un home trainer connecté proposé à un prix attractif. Mais que vaut-il vraiment ? Vélo 101 a pu le tester.

Lancé il y a quelques mois, le Zwift hub est le premier home trainer lancé par la plateforme de cyclisme indoor. Affiché à un prix attractif de 499€, ce home trainer connecté à transmission directe offre, sur le papier, beaucoup de points positifs. Mais que vaut-il réellement ? J’ai eu l’occasion de le tester durant plusieurs semaines.

Réception et installation du Zwift Hub

Lorsque vous commandez votre Zwift Hub, vous avez la possibilité de choisir une cassette (entre 8 et 12 vitesses) directement montée sur l’appareil sans frais supplémentaire. Une fois livrée, le Zwift Hub se monte très facilement. Il suffit de fixer les deux pieds à chaque extrémité de l’appareil à l’aide des vis et écrous fournis. Pour vous aider à monter le Zwift Hub, un QR Code se trouve sur le carton et vous dirige vers leur site qui explique en détails toutes les étapes pour monter votre Hub.

Plusieurs adaptateurs sont également fournis selon l’axe utilisé sur votre vélo. Pour déterminer lequel est le bon, Zwift fournit deux cartons qui permettent de mesurer la distance entre les pattes du dérailleur pour choisir le bon adaptateur à installer. Une fois inséré sur votre Hub, le montage est terminé, il faut désormais coupler votre appareil.

Connexion du Zwift Hub

Une fois l’appareil monté, il faut désormais brancher le Zwift Hub à une prise secteur. Une fois allumée, l’home trainer est prêt à être couplé. Une mise à jour du firmware peut être à effectuer. Pour ce faire, il faut télécharger l’application Zwift companion sur votre smartphone. En cas de doute, tout est expliqué et détaillé via le QR code fourni sur le carton.

Votre home trainer est ensuite reconnu par votre ordinateur grâce à une connexion Bluetooth. Le Zwift Hub est désormais connecté, il n’y a plus qu’à rouler ! Bien que le modèle soit commercialisé par Zwift, le Hub est également compatible avec d’autres plateformes de cyclisme indoor.

Test du Zwift Hub

L’un des gros points forts de ce Zwift Hub, c’est sa discrétion. Une fois le vélo installé, le home trainer se montre vraiment silencieux et on peut aisément se concentrer sur l’écran de l’ordinateur ou même regarder un film ou une série tout en pédalant. Avec ses 1800 watts de puissance moyenne et 16% de pente maximale, le Zwift Hub présente des caractéristiques intéressantes, mais surtout suffisantes. L’autre force de ce smart trainer, c’est sa facilité d’utilisation. Que ce soit au moment de l’installer ou de l’utiliser, le Zwift Hub se connecte très rapidement à votre ordinateur pour lancer votre sortie virtuelle le plus rapidement possible.

La précision de la puissance varie de + ou – 2,5%, marge que l’on retrouve sur la plupart des home trainer connectés. Même si cela n’est pas aussi fiable qu’un capteur de puissance, cela permet de donner un ordre d’idée de la puissance développée pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser leurs séances et fonction de leurs watts développés. Une fois sur la plateforme, vous avez la possibilité de rouler sur les différentes maps proposées avec la résistance du Zwift Hub qui varie en fonction des pourcentages, mais vous pouvez également utiliser le mode ERG lors des séances d’entraînement. Sur ce mode, la résistance ne change pas en fonction du parcours, mais plutôt en fonction des cibles de puissance.

Outre le peu de bruit et la facilité d’utilisation, c’est également la stabilité du Zwift Hub qui m’a vraiment plu. Grâce à ses deux pieds plutôt larges, le vélo a une bonne stabilité. En revanche, il aurait été préférable que les pieds soient repliables comme le sont certains modèles concurrents pour prendre moins de place lorsqu’il est rangé. Même s’il n’est pas excessivement lourd, une poignée pour le transporter plus facilement aurait également pu être utile.

Les Caractéristiques du Zwift Hub

Dimensions et poids :

Longueur : 49,7 cm

Largeur : 61,2 cm

Hauteur : 46,1 cm

Poids : 16,5 kg





Performances et données :

Précision de la puissance : ± 2,5 %

Puissance maximale : 1 800 W

Simulation de pente maxi. : 16 %

Connectivité

Transmission des données mesurées à la fois par Bluetooth FTMS et par ANT+ FEC

Acceptation des données de contrôle par Bluetooth FTMS ou ANT+ FE-C

Connexion à un cardiofréquencemètre ANT+ avec transmission des données par Bluetooth

Voyant indiquant l’état de la connexion ANT+ et Bluetooth

Mises à jour sans fil du firmware via Bluetooth à l’aide de l’appli Zwift Companion

Compatibilité

Tailles de roues : compatible avec roues 650c, 700c, 24”, 26”, 27,5”, 29”, route et VTT

Axes : compatible avec axes à serrage rapide 130 mm et 135 mm, axes traversants 12×142 mm et 12×148 mm

Corps de roue libre : Hyperglide

Caractéristiques supplémentaires

Poids maximal du cycliste : 120 kg

Niveau sonore : 52 dB à 250 Watts

Rapports de vitesses de la cassette préinstallée

Option 12 vitesses : 11–30 dents

Options 8, 9, 10 et 11 vitesses : 11–28 dents

En bref :

Proposé à 499 €, le Zwift Hub est un home trainer connecté stable, silencieux et facile d’utilisation. Pour profiter pleinement de l’appareil, il est préférable de s’abonner à la plateforme Zwift. Même s’il n’est pas très lourd, une poignée aurait pu être utile ainsi que des pieds repliables pour faciliter son rangement.

Les + :

Silencieux

Stabilité

Facile d’utilisation

Prix abordable pour un home trainer connecté à transmission directe

Les – :