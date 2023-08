Motul Bike Care : une gamme de produits pour vélos durables et performants

La marque française de lubrifiants Motul a lancé, en 2022, une nouvelle gamme de produits d’entretien pour vélos, baptisée Motul Bike Care. Cette gamme de produits pour vélos se veut qualitative et efficace tout en étant respectueuse de l’environnement.

La gamme comprend 9 produits mais nous avons eu en main les suivants :

Brake Clean : Nettoyant pour freins, élimine les résidus et graisses

Dry Clean : Nettoyant sans rinçage pour le cadre et la fourche

Chain Clean : Nettoyant pour chaine et transmission, dissout les graisses et n'attaque pas les métaux

EZ Lube : Lubrifiant universel pour toutes les pièces mécaniques, prévient la corrosion et l'infiltration de l'humidité

Tire Sealant : Préventif tubeless qui dure jusqu'à 9 mois dans les climats tempérés et jusqu'à 5 mois dans les climats arides et chauds

Nous avons eu en main quelques échantillons et bien qu’il soit très compliqué de comparer ces produits sur une base d’observation uniquement la qualité est bien présente, les quantités sont satisfaisantes et l’ensemble des informations, notamment d’utilisation sont sur les étiquettes. D’autre part ce petit côté chauvin Français apprécie que ce soit une marque française et que la gamme soit inscrite dans une démarche durable.

Toutes les informations sur la gamme Bike Care ici