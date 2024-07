Dans le monde du sport, où la quête de performance s’associe étroitement à l’innovation technologique, la marque GHEAT s’impose avec son concept révolutionnaire de textile rafraîchissant. Conçu pour répondre aux exigences des athlètes souhaitant repousser leurs limites, ce textile utilise une technologie avancée intégrant des microcristaux de jade. Ces derniers, une fois activés par l’humidité, permettent de réduire la température de surface du tissu. Voyons ce que cela donne à l’usage.

L’utilisation de ces produits est très simple. Il suffit de les tremper dans l’eau, de les essorer légèrement puis de les secouer pour activer l’effet rafraîchissant. Cet effet peut être réactivé par la même procédure, assurant ainsi aux sportifs un moyen de réguler leur température corporelle pendant l’effort. Conçus pour être à la fois durables et faciles d’entretien, ces textiles veulent marquer une avancée significative dans le domaine de l’équipement sportif, combinant haute performance et respect de l’environnement.

Cette technologie soulève naturellement des questions quant à sa durabilité, son entretien, et son efficacité à long terme. Les réponses apportées par GHEAT mettent en avant la robustesse de leurs produits, capables de supporter de multiples lavages sans perdre en efficacité, tout en restant simples à entretenir.

Dans les faits, on ressent bien l’effet « fraicheur », cependant la durée de l’effet reste limitée et perd en intensité au fil de l’effort et de l’augmentation de la température corporelle.

Présentation des principaux produits GHEAT rafraîchissants :

Serviette Rafraîchissante : Intégrant la technologie qui réagit à l’eau pour abaisser la température, la serviette offre un refroidissement rapide et efficace c’est le produit le plus « utile » selon nous, elle mériterait cependant d’être un peu plus grande. Gilet Rafraîchissant Sport : Doté lui aussi de la technologie avancée de refroidissement, ce gilet maintient la température corporelle, on le portera au dessus d’une sous couche technique. L’effet se fait ressentir, le gilet est simple à enfiler mais il faut accepter cette surcouche qui peut s’averer contraignante en fonction du sport pratiqué. Casquette Rafraîchissante : Fusionnant fonctionnalité et design, la casquette protège du soleil tout en procurant un effet rafraîchissant, idéale pour les activités extérieures elle prend un peu de poids une fois mouillée et l’effet rafraichissant bien que présent n’est pas assez durable selon nous et nécessite d’être réactivé souvent.

Tout l’interêt de ces produits lorsqu’on est sur home trainer

Lors d’un entraînement sur home trainer, où la chaleur et la transpiration peuvent rapidement monter, l’utilisation combinée des produits GHEAT peut transformer l’expérience. La serviette rafraîchissante, placée sur les épaules ou la nuque, offre un soulagement immédiat de la chaleur. Le gilet rafraîchissant, porté pendant l’effort, aide à maintenir une température corporelle stable, améliorant ainsi l’endurance et la performance. La casquette rafraîchissante, bien qu’en intérieur, peut apporter une sensation de fraîcheur et confort, réduisant la distraction causée par la sueur et la chaleur.

Ensemble, ces produits GHEAT favorisent une session d’entraînement plus confortable et productive. On se sent plus frais et c’est bien agréable par les fortes chaleurs de l’été.