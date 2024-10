Demetz est une marque française de lunettes adaptables à la vue. J’ai pu tester le modèle Hurry, conçu pour le cyclisme et le VTT.

Créée en 1950, Demetz est un acteur français de lunettes adaptables à la vue. La marque commercialise notamment de nombreux modèles pour le sport. Au cœur de son laboratoire en France, Demetz fabrique des équipements adaptés à la vue du porteur (adultes et enfants) : masques de plongée, lunettes de natation, montures base 8, lunettes spécifiques pour les sports de balles / ballons. En juin, Demetz a commercialisé le modèle Hurry, idéal pour le cyclisme ou la course à pied. J’ai pu tester ce modèle ces dernières semaines.

Présentation des lunettes Demetz Hurry

Les lunettes Demetz Hurry sont munies de verres Bora hautement performants, assurant une défense supérieure contre les UV et les éblouissements dans toutes conditions de lumière. Pour ma part, j’ai reçu la monture en couleur noir mat, avec de verres brun miroir couleur or. Ces verres, équipés de la technologie Bora Outdoor, sont de catégorie 3 en protection solaire et filtrent de 83 à 92% de la luminosité solaire. Cette catégorie de protection est idéale pour la plupart des situations de fort ensoleillement. Ils offrent une protection adéquate contre le rayonnement solaire et l’éblouissement dans la plupart des activités de plein air, comme le cyclisme.





Il est également possible de se procurer le modèle Hurry avec des verres photochromiques de catégorie 1 à 3 Rafale, qui s’adaptent automatiquement à l’environnement lumineux en s’ajustant à l’intensité des UV. En se rendant chez un opticien, vous avez la possibilité de mettre les verres à votre vue.

Test des lunettes Demetz Hurry

Les lunettes Demetz Hurry sont agréables à porter. Que ce soit sur le vélo ou lors d’activités comme la marche ou la course à pied, les lunettes ne bougent pas et sont parfaitement ajustées au visage. Le look est également réussi. Les branches et le contour des verres sont en noir, avec le logo Demetz, inscrit en bleu blanc rouge. Lors des premières utilisations, les branches de la monture m’ont semblé un peu longue, en touchant le casque à l’arrière du crâne. Mais après ajustement et repositionnement, ce problème n’en était plus un !

Avec ses quatre aérations placées en haut du verre, je n’ai jamais eu de problème de buée une fois sur le vélo. Les verres Bora sont vraiment efficaces lors des sorties ensoleillées. En cas de faible ensoleillement, ils font aussi le travail, bien qu’ils ne soient pas aussi efficaces que les verres photochromiques.

Bilan : Avec le modèle Hurry, Demetz propose une paire de lunettes stable au look réussi au prix de 114,90 €. Les verres Bora sont idéaux pour les conditions de fort ensoleillement.

Les + :

Design réussi

Verres Bora idéaux pour les activités extérieures ensoleillées

Pas de buée grâce aux aérations

Les – :