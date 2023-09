Lorsqu’il s’agit de choisir un vélo, la taille est l’un des éléments les plus cruciaux à considérer. Un vélo de la bonne taille garantit non seulement un confort optimal, mais aussi une efficacité et une performance maximales. Voici un guide détaillé pour vous aider à choisir la taille idéale pour votre vélo, en intégrant des détails techniques précis sur la géométrie du vélo.

1. Mesurez votre entrejambe

L’entrejambe est la distance entre le sol et la partie la plus haute de votre jambe interne. Pour mesurer votre entrejambe, tenez-vous droit, pieds nus, et écartez vos pieds de 15 à 20 cm. Utilisez un mètre ruban pour mesurer depuis le sol jusqu’à l’aine. Pour être plus précis, placez un livre entre vos jambes et mesurez jusqu’à la tranche.

2. Utilisez des formules spécifiques selon le type de vélo

Vélo de route : Taille du cadre = Entrejambe (cm) x 0,66

: Taille du cadre = Entrejambe (cm) x 0,66 VTT : Taille du cadre = Entrejambe (cm) x 0,59

: Taille du cadre = Entrejambe (cm) x 0,59 Vélo de ville : Taille du cadre = Entrejambe (cm) x 0,685

3. Consultez les tableaux de tailles des fabricants

Chaque fabricant peut avoir son propre guide de taille. Il est donc essentiel de consulter le tableau de tailles spécifique à la marque du vélo que vous envisagez d’acheter.

Photo : Specialized Roubaix SL8 2023

4. Essayez avant d’acheter

Si possible, faites un essai du vélo. Assurez-vous que lorsque vous êtes assis sur la selle, vos pieds touchent le sol des deux côtés. De plus, vérifiez que vous pouvez pédaler confortablement sans étirer excessivement vos jambes.

5. Comprendre la géométrie du vélo

La géométrie du vélo de route définit le design d’un vélo et ses caractéristiques que vous ressentirez au pilotage. Elle vous indique la taille du vélo et de ses différents composants, ainsi que la façon dont il est susceptible de se comporter lorsque vous roulez. Voici quelques éléments clés à considérer :

Stack et Reach : Ce sont les deux chiffres les plus importants sur le tableau de géométrie de tout vélo. La stack est la hauteur verticale entre la boîte de pédalier et le tube de direction, tandis que la reach est la distance horizontale entre ces deux points. Ces mesures peuvent vous donner une bonne indication de votre position de course.

: Ce sont les deux chiffres les plus importants sur le tableau de géométrie de tout vélo. La stack est la hauteur verticale entre la boîte de pédalier et le tube de direction, tandis que la reach est la distance horizontale entre ces deux points. Ces mesures peuvent vous donner une bonne indication de votre position de course. Longueur du tube supérieur : Elle est liée à la reach d’un vélo. Un tube supérieur trop long signifie que vous devrez trop vous étirer, tandis qu’un tube trop court peut vous faire sentir à l’étroit.

: Elle est liée à la reach d’un vélo. Un tube supérieur trop long signifie que vous devrez trop vous étirer, tandis qu’un tube trop court peut vous faire sentir à l’étroit. Angle du tube de direction : Pour comprendre la stabilité d’un vélo, vous devez connaître cet angle. Si la roue avant d’un vélo est plus avancée (ou plus ouvert), le vélo sera généralement beaucoup plus stable à grande vitesse.

: Pour comprendre la stabilité d’un vélo, vous devez connaître cet angle. Si la roue avant d’un vélo est plus avancée (ou plus ouvert), le vélo sera généralement beaucoup plus stable à grande vitesse. Dégagement des pneus : Il s’agit d’une considération importante pour quiconque achète un vélo. Non seulement il vous indique quels pneus sont compatibles avec le cadre et la fourche de votre vélo, mais vous en saurez un peu plus sur ses capacités.

Photo : Pinarello Serie F series 2023

6. N’oubliez pas les ajustements

Même après avoir choisi la bonne taille, il est possible que vous deviez faire quelques ajustements. Cela peut inclure le réglage de la hauteur de la selle, le changement de la potence, la largeur du cintre, la largeur de la selle ou encore l’ajustement de la position du guidon, de la position de la selle, des cocotes …

7. Demandez l’avis d’un professionnel

Si vous êtes toujours incertain de la taille à choisir, consultez un vélociste. Ils peuvent vous fournir des conseils personnalisés basés sur votre morphologie et votre style de pilotage. Ils peuvent aussi réaliser une étude posturale après l’achat de votre vélo pour vous aider dans les ajustements.

8. Taille vélo : le stack, le reach et le poste de pilotage

Si l’on veut préciser les choses et comparer les vélos entre eux, il importe de se pencher sur la notion de “stack and reach”, à savoir l’élévation (le stack) et la distance du cadre (le reach). La longueur du tube supérieur, ne donne pas une réelle indication sur la sensation une fois en selle. Il faut donc se baser sur la relation pédales / guidon (cintre et potence). Ce qui compte, donc, c’est la hauteur entre le centre du boitier de pédalier et le sommet de la colonne de direction (le stack) ; considérée simultanément avec la longueur entre le centre du boîtier de pédalier et le dessus de le tube de de direction (le reach).

Plus le stack est petit, par rapport au reach, plus on est en position aérodynamique, taillé pour un haut rendement et donc, pour la compétition. Mais il faut trouver le bon compromis afin de préserver un minimum de confort.

Photo : Cannondale SuperSix LAB71 2023

Tableau indicatif basé sur la taille du cycliste et la taille du cadre correspondante :

Taille du cycliste (cm) Taille du cadre (cm) 150 – 160 47 – 50 160 – 170 51 – 53 170 – 175 54 – 55 175 – 180 56 – 58 180 – 185 58 – 60 185 – 190 60 – 62 190 – 195 62 – 64 195 et plus 64 et plus

Notez que ces tailles sont indicatives et peuvent varier en fonction de la marque du vélo, de la géométrie du cadre et des préférences personnelles du cycliste. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel ou un magasin spécialisé pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

Conclusion

Choisir la bonne taille de vélo est essentiel pour une expérience de pilotage confortable et efficace. En utilisant les mesures appropriées, en comprenant la géométrie du vélo, et en faisant des ajustements selon les besoins, vous pouvez trouver le vélo parfait pour vous.