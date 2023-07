Depuis plus de 70 ans, Pinarello est synonyme d’innovation, de qualité et de rêve dans le monde du cyclisme. Grâce à leur association longue et fructueuse avec INEOS (et précédemment SKY), la marque a acquis une position de marque de rêve au succès indéniable. Cependant, cette association a également alimenté une perception selon laquelle la marque reste inatteignable pour beaucoup. Nous allons explorer comment la nouvelle Série F de Pinarello est en train de redéfinir cette perception.

Présentation de la Série F

La série F de Pinarello est une véritable machine de course, conçue pour les cyclistes passionnés par la compétition et par le dépassement de leurs propres limites. Avec une attention particulière portée aux performances, au poids, à l’aérodynamique et aux gains marginaux, la série F est l’incarnation de l’ADN gagnant de Pinarello.

L’ADN Gagnant de la Série F

La Série F est le produit de décennies d’innovation constante et d’expertise technique. Son design unique, une signature de Pinarello, offre une performance de course éprouvée et une géométrie de compétition exceptionnelle. La structure en carbone T900 3k ou T700 offre un équilibre parfait entre légèreté et rigidité, maximisant à la fois la réactivité du cadre et sa durabilité. Léger et aérodynamique, chaque modèle de la Série F a été conçu avec une attention méticuleuse aux détails, intégrant les batteries des groupes électroniques dans le boîtier de pédalier et offrant un dégagement pour des pneus jusqu’à 30mm. Le design asymétrique de la selle et des bases de chaîne confère un équilibre parfait lors de la conduite, illustrant le souci de Pinarello de créer une expérience de pilotage inégalée.

Au-delà de la Course : Accessibilité et Personnalisation

Pinarello brise les barrières avec la série F en offrant un vélo de course de niveau professionnel accessible à un plus grand nombre de cyclistes. La série F propose plus d’options de taille de cadre que n’importe quel autre concurrent, avec 9 options de cadre différentes, ce qui en fait un vélo quasiment sur mesure pour chaque cycliste. Mais, cette personnalisation ne s’arrête pas à la taille du cadre.

Selon le modèle choisi (F9, F7 ou F5), vous pouvez adapter le layup de carbone à vos besoins spécifiques, que vous recherchiez une rigidité accrue pour des courses intenses, ou une meilleure absorption des chocs pour des sorties plus longues et plus confortables. Enfin, ce qui distingue vraiment la série F, ce sont les détails.

L’intégration du collier de serrage de la tige de selle non seulement réduit le poids, mais améliore également la performance aérodynamique en comparaison avec les modèles précédents. Ce niveau de précision et d’attention aux détails est ce qui rend la Série F unique et fait de chaque sortie un véritable plaisir.

Préserver l’Héritage, Embrasser l’Évolution

Pinarello s’est toujours distingué par son dévouement à l’innovation et à la qualité. La Série F symbolise l’évolution de cet engagement. Avec sa performance exceptionnelle et son accessibilité accrue, la Série F offre à plus de cyclistes la possibilité de faire l’expérience de la qualité, de la performance et de l’héritage de Pinarello.

En préservant l’essence même de ce qui a fait la réputation de Pinarello, tout en incorporant les technologies les plus avancées et en augmentant l’accessibilité, la Série F illustre parfaitement la dualité de respecter l’héritage tout en embrassant l’évolution. Le cyclisme est un sport qui se caractérise par le changement et l’adaptation, et Pinarello est une marque qui incarne ces valeurs.