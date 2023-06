Imprégnée d’histoire et de provenance, Stelbel, le fabricant italien de cadres de vélos, a dévoilé sa dernière création : l’Antenore. Nom du père de Stelio Belletti, mécanicien ingénieux et fondateur de l’entreprise, l’Antenore est l’incarnation de la philosophie de la marque Stelbel, fusion d’innovation technique et d’artisanat traditionnel.

Établie en 1973, Stelbel s’est fait un nom dans le monde du cyclisme grâce à ses techniques de soudure TIG de pointe. La soudure TIG a permis de créer des cadres de vélos plus rigides et plus légers, marquant un bond significatif par rapport aux cadres à joints conventionnels, transformant ainsi le cyclisme amateur.

Un acier en tube Columbus XCr

Construit à partir du robuste tube Columbus XCr, un tube en acier inoxydable de haute qualité, l’Antenore est l’un des quatre modèles de route de la gamme Stelbel. L’XCr confère à ce modèle une exclusivité non seulement grâce à la matière première raffinée, mais aussi aux procédés de soudage et de production complexes qui permettent de produire un cadre performant.

Il convient de souligner le caractère sur mesure de l’empattement, sans haubans coniques. Cette caractéristique augmente la portion du dégagement, menant à un dégagement spécialement conçu pour une section plus grande. Le cadre gère les surfaces de contact entre les haubans et les dégagements pour gérer le stress et la flexion sur toute la zone de manière constante.

Caractéristiques clés :

Fabriqué à partir de tubes Columbus XCr.

Options de tubes personnalisés Columbus x Stelbel.

Utilise les techniques de soudage TIG originales.

Cadre partiellement peint avec une finition brossée, améliorée par un vernis mat.

Conception, dessin et prototypage des petites pièces, tous réalisés en interne.

Système de câbles cachés Evoluzione propriétaire en partenariat avec Columbus.

Disponible en tant que cadre uniquement, kit cadre, ou vélo complet.

Aucun stock préfabriqué, chaque cadre est fabriqué sur commande et personnalisé.

L’Antenore, comme tous les cadres Stelbel, vient avec une esthétique signature. L’acier brut brossé est partiellement peint, puis revêtu d’une finition mate pour le protéger de l’oxydation, offrant un look et un toucher esthétiques inégalés.

De plus, l’Antenore comprend le système de câbles cachés Evoluzione propriétaire de Stelbel, qui dissimule les câbles, offrant une esthétique épurée et dégagée sans compromettre les lignes classiques du cadre.

Aucun stock, fabrication à la commande et personnalisation

Fait intéressant, Stelbel ne détient aucun stock de ses cadres. Chaque cadre est fabriqué sur commande et personnalisé selon les besoins spécifiques de chaque client, créant une expérience véritablement unique pour chaque cycliste. Ce niveau de personnalisation offre une adaptation parfaite à chaque client, et garantit que chaque Antenore sortant de la production est précisément adapté aux besoins et aux préférences du cycliste.Pour compléter l’offre, l’Antenore est disponible soit en tant que cadre uniquement, soit en tant que kit cadre (incluant fourche, jeu de direction et tige de selle), ou encore en tant que vélo complet. Ce dernier comprend un groupe de composants de haute qualité, choisi pour sa compatibilité avec le cadre.

La conception, le dessin, et le prototypage des petites pièces sont tous réalisés en interne par Stelbel, cela assure une cohérence esthétique et technique dans l’ensemble du vélo. Cela se traduit par un vélo qui est non seulement performant, mais aussi magnifique à regarder.

Pour les passionnés de cyclisme qui apprécient l’artisanat italien traditionnel, combiné à des techniques de fabrication innovantes, l’Antenore de Stelbel offre une expérience de vélo sans pareille. Sa conception unique, son esthétique raffinée et sa capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque cycliste font de l’Antenore un choix parfait pour ceux qui veulent un vélo qui se démarque du lot.

L’Antenore est une pièce maîtresse dans l’offre de Stelbel, représentant le summum de l’artisanat italien et de l’innovation technique. Il continue de pousser les limites de ce qui est possible en termes de design et de performance de vélo. Il ne fait aucun doute que ce vélo continuera à attirer l’attention des amateurs de vélos et des connaisseurs du monde entier.