XLC a été créé en 2003 en Allemagne par Radsport-Center Gießen (RCG), un fournisseur de pièces détachées et d’accessoires de vélo depuis plus de 30 ans. La marque a été créée avec l’objectif de proposer des accessoires et des pièces de qualité supérieure à un prix abordable pour les cyclistes de tous niveaux. Depuis lors, XLC s’est développée pour devenir une marque de renommée mondiale dans l’industrie du cyclisme, avec une gamme de produits comprenant des roues, des selles, des pneus, des pédales et bien plus encore.

Les roues XLC WS-C50 en carbone sont un choix judicieux pour les cyclistes cherchant une paire de roue au rapport qualité prix intéressant. Car à moins de 1 000€ la paire de roues, 940€ pour être précis, de belle qualité, avec un poids de 1560g, nous sommes face à un produit intéressant.

Des roues performantes et abordables

La XLC WS-C50 Road Carbon est une paire de roues en carbone conçue pour les compétitions et la course. Le ton est donc donné par XLC et ces roues ne seront pas un modèle de confort et auront pour vocation d’améliorer les performances. Une bonne option pour faire évoluer votre vélo, comme on le sait, les roues jouent un rôle primordial dans le comportement et permettront aux cyclosportifs de s’y retrouver.

Aérodynamisme et légèreté pour la performance

Avec un profil de 50 mm, les jantes sont orientées aéro en restant légères. Le profil de 50mm ne sera pas trop handicapant sur les longues ascensions et en font des roues polyvalentes.

Les rayons croisés par trois permettent à l’ensemble d’avoir une bonne rigidité sur les relances et une bonne précision de pilotage.

Pour pneus à chambre à air, Tubeless ready

Jante carbone haute de 50 mm

ETRO 622-19 mm

Freins centerlock

Axe traversant avant et arrière, 100 x 12/142 x 12mm

Trou de valve 6,5 mm

Largeur interne : 17 mm

Largeur extérieure : 24 mm

Poids max : 110 kg

Avec corps de roue libre standard pour Shimano et Sram (8,9,10,11 vitesses)

Moyeux en alliage léger avec revêtement VelvetTouch, roulements à billes SKF à glissement élevé

Poids : avant 730 g, arrière 830 g

Fabriqué en Italie

Corps de roue libre Campagnolo et Sram XDR disponibles séparément.

La XLC WS-C50 est un excellent choix pour les cyclistes cherchant la performance sans sacrifier leur budget. La paire de roues offre une excellente combinaison de légèreté, d’aérodynamisme et de durabilité. Les roues sont également conçues pour les freins à disque (centerlock) pour une performance de freinage fiable par tous les temps. L’installation des pneus est facile et les roues sont livrées avec tout ce dont vous avez besoin pour passer au tubeless. Le design est sobre avec une finition matte et la déco XLC

En conclusion, la XLC WS-C50 est une paire de roues qui est un excellent choix pour les coureurs cherchant à améliorer leurs performances et gagner du poids sans sacrifier leur budget. Les roues offrent une combinaison unique de légèreté, d’aérodynamisme et de durabilité, le tout à un prix abordable.

Plus d’informations sur le site de XLC