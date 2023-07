Le Dr David Hon, président de DAHON et physicien émérite, a récemment fait des découvertes qui peuvent considérablement améliorer les performances des vélos urbains. En se penchant sur la science de la flexibilité du cadre et son impact sur l’expérience de pilotage, le Dr Hon a développé des méthodes innovantes pour mesurer et résoudre les défauts de conception des vélos urbains. Ces découvertes visent à renforcer la sécurité, l’efficacité et le plaisir global des cyclistes qui évoluent dans les rues de la ville.

Des enseignements essentiels pour les cyclistes urbains

La recherche du Dr Hon s’est concentrée sur l’identification des défis de conception clés et la proposition de solutions efficaces spécifiquement adaptées aux vélos urbains. Voici quelques éléments clés à retenir de son étude :

Rigidité et agilité : Les roues et cadres plus petits, ainsi que les cadres triangulés, offrent une rigidité accrue pour une meilleure maniabilité en milieu urbain.

En intégrant ces éléments de conception, les vélos urbains peuvent offrir une réactivité et une maniabilité améliorées, permettant aux cyclistes de se déplacer facilement dans la circulation. Le câble DELTEC révolutionnaire : L’introduction du câble DELTEC, qui relie le tube de direction au boîtier de pédalier, révolutionne la rigidité et la vitesse des vélos pliants à tube unique.

Cette technologie de câble de pointe surpasse les vélos à grandes roues, ce qui en fait une amélioration exceptionnelle pour les cyclistes urbains recherchant des performances optimales dans un format compact. Confort et contrôle améliorés : Les vélos tout suspendus, appréciés pour leur confort, peuvent parfois compromettre les performances en raison d’une flexibilité excessive de l’essieu arrière.

Les recherches du Dr Hon mettent en évidence l’importance de choisir des vélos urbains avec des points de pivot de suspension arrière appropriés pour éviter les rebonds indésirables lors du pédalage, garantissant ainsi un pilotage fluide et efficace. Optimisation de l’efficacité : Les résultats du Dr Hon soulignent l’importance de l’efficacité de propulsion dans la conception du cadre des vélos urbains.

En optant pour des cadres plus rigides, les cyclistes urbains peuvent bénéficier d’une augmentation notable de la vitesse, en particulier lors de l’ascension de pentes raides ou de la navigation dans des terrains urbains difficiles.

Optimisation des performances des vélos urbains

La recherche approfondie du Dr Hon vise à fournir des solutions pratiques aux cyclistes urbains, leur permettant de libérer tout le potentiel de leurs vélos. Dans une série d’articles à venir, le Dr Hon approfondira ces sujets :

Le vélo urbain pliant : surmonter les défis grâce à une conception intelligente Équilibre entre rigidité et efficacité de pédalage pour une conduite urbaine Garantir le confort et les performances : solutions pour les vélos tout suspendus Libérer la vitesse : optimisation des performances pour les cyclistes urbains

En mettant en pratique les améliorations recommandées présentées dans ces articles, les cyclistes urbains pourront bénéficier d’une vitesse, d’une agilité et d’un confort améliorés lors de leurs trajets quotidiens en ville.

Pour plus d’informations détaillées et pour accéder aux articles, veuillez consulter le site officiel de DAHON à l’adresse suivante : www.dahon.com.

Article rédigé en collaboration avec DAHON