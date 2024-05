Orca m20i ltd : un triplé historique pour Orbea

L’Orca M20i LTD d’Orbea a été couronné vélo de l’année 2024 par le magazine Le Cycle, marquant ainsi la troisième victoire de ce modèle prestigieux. Ce prix s’ajoute à une série impressionnante de récompenses pour la marque, après le titre de vélo gravel de l’année en 2023 pour le Terra et celui de vélo de route en 2020 pour la précédente génération de l’Orca.

Une performance saluée par les experts

Lors de la finale, les 10 jurés ont particulièrement apprécié la réactivité instantanée de l’Orca M20i LTD, sa capacité à filtrer les vibrations et son agilité. Ces qualités sont le résultat d’une conception en carbone OMX, qui assure un équilibre parfait entre légèreté et rigidité. Ce modèle est également doté de composants OC et de roues OQUO, testés et approuvés lors des épreuves du World Tour avec l’équipe Lotto-DSTNY.

Personnalisation et accessibilité

L’Orca M20i LTD ne se distingue pas seulement par ses performances mais aussi par son programme complet de personnalisation. Les cyclistes peuvent ainsi configurer leur vélo selon leurs préférences en matière de couleurs et de composants, créant ainsi le vélo de leurs rêves. Disponible à travers le réseau de revendeurs Orbea, ce modèle peut également être admiré lors d’événements partenaires tels que L’Ariégeoise cyclosportive, qui se tiendra du 28 au 30 juin.

Orbea sur les grands tours

L’Orca M20i LTD sera en lice sur les routes du Tour de France avec l’équipe Lotto-DSTNY et poursuivra sa course sur la Vuelta avec Lotto-DSTNY et Euskaltel-Euskadi. Du côté des compétitions féminines, les équipes Ceratizit-WNT, Lotto-DSTNY et Laboral Kutxa-Fundación Euskadi défendront également les couleurs d’Orbea lors du Tour de France féminin.

Avec cette nouvelle consécration, l’Orca M20i LTD s’impose comme une référence incontournable dans le monde du cyclisme, illustrant une fois de plus le savoir-faire et l’innovation de la marque Orbea.