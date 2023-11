C’est désormais officiel, après trois ans de collaboration, l’équipe AG2R Citroën Team ne roulera plus sur des vélos BMC en 2024.

C’était une rumeur depuis quelques mois et c’est désormais officiel : les coureurs de l’équipe AG2R Citroën Team ne rouleront plus sur des BMC en 2024. Dans un communiqué publié ce lundi matin, BMC a confirmé que son partenariat avec l’équipe française prendrait fin à l’issue de la saison 2023, après trois ans de collaboration. Au cours des trois années, l’équipe de Vincent Lavenu a totalisé 32 victoires et 106 podiums sur des vélos BMC, dont la 4ᵉ place au Tour de France 2021 grâce à Ben O’Connor.

« Travailler avec AG2R nous a fourni un feedback direct et continu des pilotes, ce qui était fondamental pour répondre aux besoins des coureurs au plus haut niveau de compétition et leur fournir des vélos pour leur permettre de gagner », indique David Zurcher, PDG du groupe BMC. Le fabricant de vélo suisse n’équipera aucune des 18 équipes World Tour en 2024, tandis qu’AG2R devrait rouler sur des vélos Van Rysel, bien que l’information ne soit pas encore officielle. BMC précise que la marque continuera de travailler avec Greg Van Avermaet, qui a mis un terme à sa carrière il y a quelques semaines.

Vincent Lavenu, manager général d’AG2R Citroën Team

« Nous tenons à remercier BMC pour ces trois années de collaboration, durant lesquelles l’équipe a été capable de rouler sur des vélos de très haut niveau et qui a donné une grande satisfaction aux coureurs et aux techniciens, tant en termes d’équipements que de ressources humaines. Nous étions très fiers de rouler pour cette prestigieuse marque de renommée mondiale. »