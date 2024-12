Campagnolo, fondée en 1933, est un nom incontournable dans le paysage cycliste. Son retour au sein du peloton World Tour avec Cofidis en 2025 marque une nouvelle étape après plusieurs années d’absence.

Historique des succès

Campagnolo a été au cœur de nombreuses victoires prestigieuses. Dans les années 1960 et 1970, des équipes légendaires comme Molteni, avec Eddy Merckx, ont utilisé ses composants pour remporter des Tours de France et des classiques monumentales. Son influence s’étendait également aux équipes comme Bianchi, avec des champions tels que Fausto Coppi.

Le groupe Super Record Wireless et les roues Bora ULTRA WTO

L’équipementier fournira le groupe Super Record Wireless, la transmission est électronique sans fil, au poids total de 2 255 grammes qui comprend une cassette 12 vitesses allant de 11 à 29 dents. Les roues Bora ULTRA WTO offrent des profils de 45 mm et 60 mm, avec un poids d’environ 1 520 grammes pour le modèle 60 mm et sont compatibles avec la technologie 2-WAY FIT pour les pneus tubeless.

Impact sur la stratégie de Cofidis

Avec ces équipements, Cofidis vise à renforcer sa compétitivité sur les étapes de montagne et les contre-la-montre, où les gains marginaux sont cruciaux. En 2025, l’objectif est de tirer pleinement parti de l’héritage technologique de Campagnolo pour améliorer les performances de l’équipe sur les grands tours et les classiques. Cette saison sera un véritable test de la synergie entre tradition et innovation.