Découvrez la nouvelle édition limitée de la pompe à pied Rennkompressor, fruit de la collaboration entre SKS Germany et l’équipe WorldTour belge Alpecin-Deceuninck. Un hommage à la performance et à l’histoire, cette pompe pas comme les autres allie design distinctif et qualité reconnue, marquant le partenariat entre les deux entités avec style.

Une Édition Spéciale pour les Amateurs de Cyclisme

La pompe à pied Rennkompressor, déjà célèbre pour sa fiabilité, se pare des couleurs de l’équipe Alpecin-Deceuninck pour une édition limitée qui ne manquera pas de séduire les passionnés de cyclisme. Frederik Reichert, export manager chez SKS GERMANY, souligne l’importance de cette collaboration : « En tant que sponsor produit fier, nous souhaitons transmettre notre partenariat avec cette édition spéciale. »

Conçue en Allemagne , Inspirée par la Belgique

Produite à Sundern, en Allemagne, la pompe Rennkompressor édition spéciale porte en elle une histoire de coopération transfrontalière. Inspirée par une suggestion d’un représentant des ventes belge en 1966, elle représente un symbole de l’union entre les deux pays, particulièrement pour une équipe cycliste belge.

Disponibilité et Accès

Cette édition spéciale, arborant les logos d’Alpecin, Deceuninck et Canyon, sera bientôt disponible à l’achat sur le site web d’Alpecin-Deceuninck, ainsi que chez les vélocistes sélectionnés.