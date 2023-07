Comme lors du Tour de France 2021, l’équipe Alpecin-Deceuninck a dévoilé un nouveau maillot en hommage à Raymond Poulidor.

Après le départ de la 9ème étape dans le village de Raymond Poulidor, à Saint-Léonard-de-Noblat, l’équipe Alpecin-Deceuninck a dévoilé un maillot spécial en hommage à « Poupou », que porteront les coureurs ce lundi lors de la journée de repos. Lors de la 1ʳᵉ étape du Tour de France 2021, Mathieu Van der Poel et ses coéquipiers avaient déjà porté un maillot en hommage à Poulidor, décédé en novembre 2019. Lors de la 9ème étape ce dimanche, les coureurs d’Alpecin arboraient un cuissard spécial avec des liserés jaunes et violets alors que Van der Poel roulait avec un vélo spécial en mémoire de son grand-père. Ce nouveau maillot présenté par la formation reprend les couleurs emblématiques du maillot Mercier de l’époque en jaune et violet.

Ces maillots, exclusivement portés par les 8 coureurs Alpecin-Deceuninck, seront mis aux enchères à des fins caritatives. De plus, les répliques de la nouvelle version design du « maillot Merci Poupou » seront disponibles à l’achat. Tout comme en 2021, les bénéfices iront à des œuvres caritatives, indique l’équipe belge. Plus d’informations sur : http://mercipoupou.com.