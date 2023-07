Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) a remporté, ce mardi, la 10ème étape du Tour de France. Le début d’étape a été très rapide avec la bonne échappée qui a mis près de 40 kilomètres à se constituer. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se sont même retrouvés à l’avant quelques kilomètres avant d’être repris par le peloton. Les Français Romain Bardet et David Gaudu ont ensuite été distancés avant de réintégrer le peloton. À l’avant, on retrouve une échappée de 14 coureurs avec notamment : Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Pello Bilbao, Esteban Chaves, Mattias Skjelmose ou encore Ben O’Connor.

⏪A final kilometer where everyone had its chance, but in the end, it was @PelloBilbao1990 who came out victorious. ⏪Un dernier kilomètre où tout le monde a eu sa chance, mais c'est finalement @PelloBilbao1990 qui est sorti vainqueur. #TDF2023 pic.twitter.com/mBSfK6Eykx — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2023

À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, Krists Neilands passe à l’offensive en s’en va seul dans l’ascension de la Côte de la Chapelle-Marcousse. Le Letton est finalement repris à 3,5 kilomètres de l’arrivée et c’est Pello Bilbao qui s’impose au sprint dans les rues d’Issoire. Il devance Georg Zimmermann et Ben O’Connor. Le Basque signe sa première victoire sur le Tour de France et remonte à la 7ème place du classement général. Derrière, le peloton franchit la ligne à 2:53″ du vainqueur du jour.

Le classement de la 10ème étape du Tour de France

Pello Bilbao Georg Zimmermann Ben O’Connor

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Krists Neilands (Israel – Premier Tech)