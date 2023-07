Le maillot jaune Jonas Vingegaard possède 17″ d’avance sur Tadej Pogacar avant d’arriver dans les Alpes en fin de deuxième semaine.

Distancé par Tadej Pogacar sur les terribles pentes du Puy-de-Dôme, Jonas Vingegaard a concédé 8 secondes au Slovène. Après 9 premières étapes intenses, le Danois aborde ce premier jour de repos en tête du classement général, 17 secondes devant son rival. Vingegaard revient sur cette 9ème étape du Tour de France et attend les Alpes avec impatience.

Jonas Vingegaard : « J’aurais préféré gagner du temps qu’en perdre sur Tadej Pogacar, mais je suis venu sur le Tour en sachant que la première semaine me correspondait moins que les deux suivantes. Alors me retrouver en Maillot Jaune pour la première journée, c’est très satisfaisant pour moi. Je me suis senti plutôt bien, même si apparemment Tadej a encore été un peu mieux que moi. Aujourd’hui, nous ne cherchions pas à aller gagner l’étape, nous avons simplement contrôlé pour que l’écart ne soit pas de 40 minutes. Je suis impatient d’être dans les Alpes ».