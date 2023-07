Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se sont retrouvés à l’avant de la course lors des premiers kilomètres de cette 10ème étape du Tour de France.

Cette 10ème étape du Tour de France laissera des traces au sein du peloton. Après un départ très rapide, Romain Bardet tente de s’échapper. L’Auvergnat est suivi par de nombreux favoris dont les frères Yates, Tadej Pogacar et le maillot jaune Jonas Vingegaard. Ce groupe va prendre une trentaine de secondes d’avance sur le peloton, avant d’être repris quelques kilomètres sous l’impulsion de la Bora-Hansgrohe et d’Ineos Grenadiers, piégés. Quelques minutes après son attaque, Romain Bardet est distancé du peloton, tout comme David Gaudu. Les deux Français ont finalement réintégré le peloton une fois la bonne échappée formée.

🤩 You missed them? They're back in action! Jonas Vingegaard and @TamauPogi are part of a group in pursuit including also @romainbardet and the Yates brothers. 🤩 Ils vous avaient manqués ? Jonas Vingegaard et @TamauPogi sont partis en contre dans un groupe.#TDF2023 pic.twitter.com/4Y7nCUkvPh — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2023

Tadej Pogacar :

« Je pensais que ce serait un peu plus facile, je ne m’attendais pas à une telle expérience. Il est certain qu’on se marque l’un et l’autre avec Jonas, et cela va continuer. Mais on ne peut pas oublier les autres non plus, nous avons dû surveiller des coureurs comme Pello Bilbao. Lorsqu’il y a eu un groupe lâché, je ne savais pas qui était dedans exactement. On allait tout simplement à fond et on faisait la course. Ce qui m’intéressait, c’était surtout ceux qui étaient devant ».

Jonas Vingegaard :

« Je m’attendais à ce que cette étape soit difficile rien qu’en voyant le profil, et ça a été une course très dure, rendue encore plus difficile à cause de la chaleur. Tadej a attaqué dès le début, alors naturellement, j’ai dû le suivre, il fallait que je le suive. Nous avons contrôlé la course pour que l’échappée ne prenne pas trop d’avance, et ensuite d’autres équipes nous ont aidés sur la deuxième partie, donc, ça a été un peu plus simple. Généralement j’arrive bien à composer avec la chaleur même si cela rend la course difficile, donc j’aimerais bien qu’elle reste à ce niveau-là. Il y a une rumeur sur le départ de Wout van Aert demain, mais il sera bel et bien avec nous ».