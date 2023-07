jJasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 11ᵉ étape du Tour de France. Dès les premiers kilomètres, trois hommes ont accéléré et ouvert la route durant plusieurs heures. À l’avant, on retrouve Daniel Oss (Team TotalEnergies), Andrey Amador (EF Education-EasyPost) et Matîs Louvel (Arkéa-Samsic). Le peloton ne laissera jamais plus de 3 minutes d’avance aux trois hommes de tête. À une dizaine de kilomètres de l’arrivée, Daniel Oss, le dernier rescapé de l’échappée, est repris par le peloton.

⏪ Nearly a fairytale for @GroenewegenD, but it simply wasn't meant to be, as @JasperPhilipsen claims his 4th🏅.The last KM ⤵️ ⏪ Journée presque parfaite pour @GroenewegenD, mais il n'y avait rien à faire contre un @JasperPhilipsen qui remporte sa 4ème étape🏅#TDF2023 pic.twitter.com/X670iYBJmx — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2023

Comme attendu, c’est un sprint massif qui a eu lieu dans les rues de Moulins. Grand favori du jour, Jasper Philipsen fait parler sa puissance et s’impose. Le sprinter belge conforte son maillot vert et signe sa quatrième victoire sur cette 110ᵉ édition du Tour de France. Sur la ligne, il devance Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Bryan Coquard (Cofidis) prend la 4ᵉ place.

La réaction de Jasper Philipsen

« Je vis un Tour incroyable jusqu’ici, je ne réalise pas bien comment cela peut se passer aussi bien. Je suis tellement fier, je peux aussi gagner sans Mathieu, mais c’est plus facile avec lui. J’ai dû trouver les bonnes roues et l’espace pour accélérer. J’étais très bien dans la roue de Dylan et quand il a ouvert l’espace, j’ai pu le dépasser. Il y aura peut-être d’autres opportunités, j’espère pouvoir aller chercher d’autres victoires. Mais avant tout, je veux emmener ce maillot jusqu’à Paris. Il va falloir être patient, il reste 11 étapes et les Alpes à passer. Mais avec 4 étapes de gagnées, ça va les rendre plus facile à escalader ».

Le classement de la 11ᵉ étape du Tour de France

Jasper Philipsen Dylan Groenewegen Phil Bauhaus

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Daniel Oss (Team TotalEnergies)