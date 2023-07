Victime d’une chute lors de la 4ᵉ étape, Fabio Jakobsen ne prendra pas le départ de la 12ᵉ étape du Tour de France 2023.

Fabio Jakobsen quitte les routes du Tour de France. Mal remis de sa chute lors de la 4ᵉ étape, le champion d’Europe ne prendra pas le départ de la 12ᵉ étape ce jeudi à Roanne. Le Néerlandais de la Soudal Quick-Step quitte la Grande Boucle avec une 4ᵉ place comme meilleur résultat, c’était lors de la 3ᵉ étape.

Unfortunately, @FabioJakobsen will not start stage 12 of the #TDF2023. Read more about it here and join us in wishing Fabio a speedy recovery: https://t.co/gprrpP3a1M Photo: @GettySport pic.twitter.com/qHLxT2rZOP — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 13, 2023

Fabio Jakobsen :

« En raison de ma chute dans la quatrième étape, et après des discussions avec l’équipe, nous avons décidé qu’il valait mieux que j’arrête le Tour de France ici. À ce stade, il me semble impossible de me rendre à Paris, car je ne me remets pas et mon corps ne guérit pas de l’accident. Je suis très triste de quitter la Grande Boucle, car j’avais de grands objectifs pour cette course et je voulais être à mon meilleur avec l’équipe. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour récupérer et me vider la tête, et j’espère être de retour à mon meilleur niveau plus tard cette saison. »