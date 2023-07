Ion Izagirre (Cofidis) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape du Tour de France. Comme il y a deux jours, on a assisté à un début d’étape complètement fou avec des attaques de tous les côtés. La bonne échappée a mis plus de 70 kilomètres à sortir du peloton. À l’avant de la course, on retrouve un groupe composé de quinze coureurs avec Thibaut Pinot, Mathieu Van der Poel, Ion Izagirre, Dylan Teuns, Guillaume Martin ou encore Matteo Jorgenson. À une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée, Van der Poel fait la descente et s’isole à l’avant avec Andrey Amador (EF Education-EasyPost).

Dans le Col de la Croix Montmain (5.5 km à 6.2%), Van der Poel lâche Amador et s’en va seul. Dans la dernière ascension du jour, le Col de la Croix Rosier (5.4 km à 7.7%), le Néerlandais est repris par les poursuivants. À 2 kilomètres du sommet, Ion Izagirre place une belle accélération et creuse vite l’écart à plus de 30 secondes sur le groupe des échappées. Après un numéro de 30 kilomètres en solitaire, Ion Izagirre s’impose à Belleville-en-Beaujolais. Le Basque devance Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies) et Matteo Jorgenson (Movistar Team).

Le classement de la 12ᵉ étape du Tour de France

Ion Izagirre Mathieu Burgaudeau Matteo Jorgenson

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Neilson Powless (EF Education-EasyPost) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)