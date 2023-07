Steff Cras a abandonné le Tour de France suite à une chute lors de la 8ᵉ étape, où il a percuté un spectateur imprudent.

13ᵉ du classement général, le leader de la TotalEnergies Steff Cras a été contraint à l’abandon au cours de la 8ᵉ étape du Tour de France 2023 la semaine dernière. Le coureur belge a percuté un spectateur trop avancé sur la route. Il souffre de contusions multiples au coude et à la hanche et n’est pas reparti.

Des nouvelles de Steff Cras : Steff souffre de contusions multiples au coude et à la hanche. Les examens passés après l’étape n’ont pas révélé de fracture. Nous souhaitons un bon rétablissement à notre grimpeur qu’on espère revoir le plus vite possible en course. 🙏 #TdF2023 pic.twitter.com/HtfYnxvXFY — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) July 8, 2023

Steff Cras :

« Lorsqu’un spectateur monte de plus d’un mètre sur la route et ne bouge pas à l’arrivée du peloton, mieux vaut rester chez soi. Vous n’avez aucun respect pour les coureurs. J’espère que tu te sens vraiment coupable ! Je dois partir du Tour de France à cause de toi. Je tiens à remercier tous les messages de soutien que j’ai reçus au cours des derniers Jours. Cela signifiait beaucoup pour moi et ma famille. Avec l’équipe, nous avons décidé de prendre un peu de temps pour nous recentrer et travailler pour la Vuelta. »