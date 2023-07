Les coureurs arrivent dans les Alpes à l’occasion de cette 14ᵉ étape du Tour de France, disputée entre Annemasse et Morzine. Longue de 152 kilomètres, elle cumule 4 200 mètres de dénivelé positif. Les coureurs enchaîneront les ascensions avec, entre autres, le Col de Cou (7 km à 7,4%), le col du Feu (5,8 km à 7,8%), le Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1%) et enfin, le Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5%). Des secondes de bonification seront attribuées au sommet et l’arrivée sera jugée en bas de la descente à Morzine. Une échappée pourrait se disputer la victoire d’étape.

Nos favoris : Mattias Skjelmose, Thibaut Pinot, Felix Gall, Giulio Ciccone.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.