Jamais dans la lutte avec les meilleurs du classement général, le coureur français du Team DSM-Firmenich a annoncé vendredi qu’il était malade depuis une petite semaine. Il a finalement abandonné lors de la 14e étape, après une chute survenue à 125 kilomètres de l’arrivée à Morzine. Une étape folle marquée par une chute collective La chute de Romain Bardet en compagnie de James Shaw (EF Education-EasyPost), qui a également abandonné, est venue s’ajouter aux péripéties de la 14e étape entre Annemasse et Morzine.

Le peloton a été victime d’une chute massive, ce qui a entraîné l’arrêt de la course pendant 28 minutes. C’est dans la descente du Col de Saxel, alors que certains coureurs tentaient de s’échapper en tête, que Bardet a chuté. Le Français de 32 ans s’est relevé, mais n’a pas pu repartir. Une grande déception pour Bardet C’est un coup dur pour Bardet, qui avait fait du Tour de France son objectif principal de la saison, contrairement aux années 2021 et 2022. Victime d’une infection aux bronches ces derniers jours, le grimpeur auvergnat n’était pas au niveau et occupait ce samedi matin la 12e place du classement général, à 9’33 » de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Sixième du Tour l’année dernière, alors qu’il se concentrait davantage sur le Giro, Bardet espérait faire mieux cette année et pourquoi pas se battre pour le podium.

Une nouvelle phase du Tour contrariée par la chute C’est d’autant plus terrible pour Bardet que le Tour entrait ce samedi dans une nouvelle phase, avec des étapes plus adaptées à ses qualités de grimpeur et d’endurance. À 33 ans, il reviendra certainement l’année prochaine, mais ses meilleures années seront désormais derrière lui.