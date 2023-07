Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) remporte la 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil Dans une étape riche en rebondissements, Carlos Rodriguez de l’équipe Ineos Grenadiers a été le plus rusé. L’Espagnol a réalisé une montée astucieuse dans le col de Joux-Plane et a réussi à s’échapper dans la descente, remportant ainsi la quatorzième étape du Tour de France. Il offre ainsi à son équipe une deuxième victoire consécutive après celle de Michal Kwiatkowski vendredi au Grand Colombier.

Après les chutes qui ont marqué le début d’étape et conduit notamment Louis Meintjes et Romain Bardet à l’abandon, la première étape des Alpes a donné lieu à une bataille grandiose à tous les étages. D’abord pour se faire une place dans l’échappée du jour, qui s’est constituée avec 22 coureurs, mais n’a jamais connu la tranquillité. Les Jumbo-Visma ont mené une pression constante qui a conduit à une confrontation d’une intensité inouïe dans la montée au col de Joux Plane, tout juste remportée par Jonas Vingegaard sans pourtant gagner le moindre mètre sur Tadej Pogacar. C’est aux bonifications que s’est jouée la différence entre les deux rivaux, y compris sur la ligne d’arrivée, où ils ont été surpris par Carlos Rodriguez.

Le jeune Espagnol, qui n’avait finalement jamais été totalement battu, est revenu dans le match pour s’isoler en descente dans les 8 derniers kilomètres pour remporter à 22 ans sa première étape sur le Tour de France. Il déloge par la même occasion pour une seconde Jai Hindley du podium provisoire.

Classement de la 14ème étape du Tour de France 2023