Après la quinzième étape du Tour de France, brillamment remportée par Wout Poels de l’équipe Bahrain-Victorious, l’écart au classement général entre les deux premiers n’a pas bougé. Vingegaard, solide en tête, maintient son avance de 10 secondes sur son rival direct, Pogacar. Six étapes restent à disputer pour les départager, dont le contre-la-montre de Combloux prévu mardi, suite à une journée de repos.

La deuxième journée dans les Alpes a vu l’échappée triompher. Malgré une lutte acharnée, un incident impliquant un spectateur qui a malencontreusement heurté un membre de l’équipe Jumbo-Visma a déclenché une chute en masse. En réaction, l’équipe de Vingegaard a tenté de ralentir la progression du peloton.

Parvenant à creuser un écart de 8 minutes et 30 secondes sur le peloton principal, 38 coureurs ont pris les devants, dont des figures telles que Julian Alaphilippe et Alexey Lutsenko. Toutefois, dans l’ascension de la Croix Fry, le groupe a volé en éclats et s’est retrouvé distancé. Thibaut Pinot et Guillaume Martin, présents dans cette échappée, n’ont pas su tenir le rythme lors de l’accélération de Marc Soler dans la montée des Aravis. Ce dernier a été rejoint par Van Aert et Poels, ainsi que Krists Neilands, ce dernier ayant malheureusement subi une chute lors de la descente en tentant de récupérer un bidon d’une moto.

Classement de la 15ème étape du Tour de France 2023