Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté, ce mardi, la 16ᵉ étape du Tour de France. Au lendemain de la deuxième journée de repos, les coureurs avaient rendez-vous avec le seul contre-la-montre de ce Tour de France 2023. Au terme des 22,4 km du parcours entre Passy et Combloux, Jonas Vingegaard a été impressionnant en signant un temps canon de 32:36″. Il devance son grand rival Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +1:38″ et Wout Van Aert (Jumbo-Visma), +2:51″.

