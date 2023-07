Felix Gall (AG2R Citroën Team) a remporté, ce mercredi, la 17ᵉ étape du Tour de France. Après la première difficulté de la journée, le Col des Saisies, une échappée de 33 coureurs prend le large. On y retrouve notamment des coureurs bien positionnés au classement général dont Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Simon Yates (Team Jayco-AlUla) David Gaudu (Groupama-FDJ), Felix Gall ou encore Guillaume Martin (Cofidis). Derrière, la Jumbo-Visma puis l’équipe Ineos Grenadiers contrôlent l’écart. Les hommes de tête abordent le col de la Loze avec près de 3 minutes d’avance.

Dans le groupe des favoris, Tadej Pogacar est distancé à 15 km de l’arrivée, alors qu’il reste une dizaine de coureurs au sein de ce groupe. Devant, Felix Gall attaque à 13 kilomètres de l’arrivée et s’isole en tête de la course sur les pentes du col de la Loze. À 5 kilomètres du sommet, le maillot jaune Jonas Vingegaard s’en va seul à la poursuite de l’échappée. Dans les derniers hectomètres du col de la Loze, Simon Yates tente de revenir sur Gall mais plafonne à une vingtaine de secondes de l’Autrichien. Felix Gall décroche une victoire de prestige sur l’altiport de Courchevel. Il devance Simon Yates et Pello Bilbao. Tadej Pogacar franchit la ligne 5:45″ derrière Jonas Vingegaard. Au classement général, le maillot jaune compte désormais 7:35″ d’avance sur le Slovène.

Le classement de la 17ᵉ étape du Tour de France

Felix Gall Simon Yates Pello Bilbao

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Giulio Ciccone (Lidl-Trek) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Felix Gall (AG2R Citroën Team)