Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ étape du Tour de France. Dès le kilomètre zéro, trois coureurs ont attaqué et pris la bonne échappée du jour : Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) et Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team). Derrière, les équipe de sprinters contrôlent l’écart, qui ne dépassera jamais les deux minutes. À 65 kilomètres de l’arrivée, Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) attaque du peloton et parvient à revenir sur l’échappée, attendu par Victor Campenaerts.

À une dizaine de kilomètres de l’arrivée, l’écart est encore de plus de 20 secondes et l’échappée résiste au retour du peloton. Sous la flamme rouge, les quatre hommes de tête comptent toujours 5″ d’avance et vont se disputer la victoire d’étape au sprint. Le Danois Kasper Asgreen fait parler sa puissance et s’impose pour la première fois sur le Tour de France. Il devance Pascal Eenkhoorn et Jonas Abrahamsen. Derrière, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) règle le sprint du peloton et prend la 4ᵉ place.

La réaction de Kasper Asgreen

« Il est certain que la situation n’était pas idéale, j’aurais préféré une échappée à sept ou huit coureurs. En plus, c’était l’une des dernières étapes, après deux semaines de Tour très difficiles. Et c’est vrai que nous avons vu de nombreuses échappées de ce volume contre le peloton… ça ne marche pas ! En réalité, ça a été un contre-la-montre par équipes toute la journée. Mes compagnons d’échappées ont été excellents. On méritait tous les quatre de gagner au regard du travail qu’on a fourni dans l’échappée. Cela représente beaucoup pour moi, en particulier cette année après la chute que j’ai fait sur le Tour de Suisse. J’ai fait du chemin depuis, et le terminer par une victoire comme celle-là, c’est fou ».

Le classement de la 18ᵉ étape du Tour de France

Kasper Asgreen Pascal Eenkhoorn Jonas Abrahamsen

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Giulio Ciccone (Lidl-Trek) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Victor Campenaerts (Lotto Dstny)