Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape du Tour de France. Après une longue bagarre en début d’étape, 9 coureurs parviennent à sortir du peloton. À l’avant de la course, on retrouve notamment Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ou encore Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Les hommes de tête ne creuseront jamais réellement l’écart sur le peloton. Juste après le sprint intermédiaire, le peloton casse en deux et 28 coureurs parviennent à revenir sur l’échappée. On retrouve 36 coureurs à l’avant de la course à 65 kilomètres de l’arrivée avec des sprinters comme Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) ou encore Dylan Groenewegen (Team Jayco-AlUla).

🤏The definition of winning by a tire's length ⤵️ 🤏La définition de gagner avec un boyau d'écart ⤵️#TDF2023 pic.twitter.com/K8FRAL6INB — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

Au pied de la dernière difficulté du jour, la côte d’Ivory (2,3 km à 6%), le vainqueur de la 18ᵉ étape Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) accélère. Le Danois est suivi par Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) et Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). À 10 kilomètres de l’arrivée, ces trois hommes comptent 30″ d’avance sur le groupe de poursuivants. Dans les derniers mètres, O’Connor tente d’anticiper le sprint, mais Kasper Asgreen revient sur l’Australien avant d’être devancé sur la ligne par Matej Mohoric. Le Slovène s’impose à la photo-finish devant Asgreen et signe la troisième victoire de sa carrière sur le Tour de France. Ben O’Connor prend la 3ᵉ place.

La réaction de Matej Mohoric

« Cette victoire représente beaucoup pour moi parce que c’est dur et cruel d’être cycliste professionnel. On souffre beaucoup pendant la préparation, on sacrifie sa famille, sa vie pour se retrouver ici. Ensuite, on arrive sur le Tour et tout le monde est si fort qu’il est difficile de suivre les roues. Je ne gagne pas souvent parce que je ne suis pas le plus fort. Mais je sais garder mon sang-froid et ma concentration dans les moments cruciaux. Quand Ben a attaqué, je savais qu’il allait le faire parce que c’était sa seule chance. Je savais que Kasper réagirait, puis je l’ai devancé sur la ligne. En tout cas, c’est émouvant pour moi et pour l’équipe à cause des moments difficiles que nous avons traversés ».

Le classement de la 19ᵉ étape du Tour de France

Matej Mohoric Kasper Asgreen Ben O’Connor

Les maillots distinctifs du Tour de France

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) Giulio Ciccone (Lidl-Trek) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) Victor Campenaerts (Lotto Dstny)