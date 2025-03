Le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift s’élanceront depuis le Royaume-Uni en 2027.

Le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift, deux courses cyclistes majeures au monde, se dérouleront au Royaume-Uni en 2027. Pour la première fois, les Grands Départs hommes et femmes se dérouleront dans le même pays (hors de France). L’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles accueilleront des étapes de ce célèbre événement en 2027, ce qui en fera le plus grand spectacle sportif gratuit de l’histoire britannique. Des millions de personnes sont attendues dans les rues pour le retour du Tour de France et pour assister à la toute première édition du Tour de France Femmes avec Zwift au Royaume-Uni.

💛 2027 Grands Départs in Britain: a three-nation innovation! 🇬🇧 The already rich history between the Tour de France and the UK will be even richer in 2027! The #TDF2027 and the #TDFF2027 avec @GoZwift will get the show on the road with a British trilogy. The men’s peloton will… pic.twitter.com/YxzEIv2hQc — Tour de France™ (@LeTour) March 19, 2025

Le Tour de France masculin partira d’Édimbourg, en Écosse. Les détails du parcours des Grands Départs hommes et femmes de 2027 seront annoncés à l’automne. L’objectif est de mettre en valeur la diversité des paysages britanniques, l’enthousiasme du pays pour le cyclisme et d’inspirer le plus grand nombre grâce à cet événement. Le retour du Tour de France au Royaume-Uni est le fruit d’un effort ambitieux et collaboratif de partenaires clés, dont British Cycling, UK Sport, le gouvernement britannique, les gouvernements écossais et gallois, ainsi que les parties prenantes de l’événement, dans le cadre d’une victoire stratégique qui apportera des bénéfices durables au sport et à tous les cyclistes.

La dernière fois que le Tour de France masculin a foulé les côtes britanniques, c’était en 2014. Des foules ont acclamé le public sur les bords des routes du Yorkshire et de Londres lors de trois étapes inoubliables, après la précédente étape au Royaume-Uni en 2007. Avec son retour en 2027, l’événement offre une occasion unique d’inspirer une nouvelle génération de passionnés et de coureurs cyclistes tout en stimulant le cyclotourisme dans tout le pays.

Christian Prudhomme, directeur général du Tour de France :

« Le Tour de France et le Royaume-Uni partagent une riche histoire, et je suis ravi d’accueillir le Grand Départ dans ce pays en 2027. La Grande-Bretagne a toujours accueilli le Tour avec enthousiasme et fierté, et cette collaboration entre l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles promet de rendre cet événement encore plus spécial. »