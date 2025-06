Le Grand Départ de la cinquième édition du Tour de France Femmes avec Zwift sera donné en Suisse, avec une première étape programmée en boucle autour de Lausanne le samedi 1 er août. Le lendemain, c’est un parcours dessiné entre Aigle et Genève qui sera proposé aux coureuses.

Après l'édition 2024 qui s'était élancée de Rotterdam, ce sera le deuxième Grand Départ du Tour de France Femmes avec Zwift organisé hors des frontières françaises. L'épreuve se tiendra entre le 1er et le 9 août 2026, avec 9 étapes au programme.

Il s’agit d’écrire une autre histoire. Dans un monde lointain, Genève était devenue en 1913 la deuxième ville-étape étrangère du Tour de France, les étapes arrivées à Metz entre 1907 et 1910 étant alors jugées en territoire allemand. Le vainqueur belge Marcel Buysse lançait une série de dix arrivées en ville, dont une remportée en 1951 par le champion suisse Hugo Koblet, avec en prime le Maillot Jaune sur les épaules. Bien que la première visite de la Grande Boucle à Lausanne date de 1948, la cité olympique n’est pas en reste avec six arrivées, la plus récente enlevée par Wout van Aert en 2022. En marge du sprint victorieux du porteur du maillot vert, un autre moment décisif se jouait en coulisses, avec la déclaration de candidature de Lausanne pour donner le coup d’envoi du Tour de France Femmes avec Zwift, qui était sur le point de voir le jour sous sa forme actuelle. L’événement ainsi conçu et imaginé prendra donc forme à l’été 2026, pour le départ de la cinquième édition.

Trois étapes en Suisse

La Suisse sera concernée par trois étapes, selon un programme qui devrait mettre directement en concurrence les prétendantes aux plus hauts honneurs, puisque la boucle tracée autour de Lausanne s’achèvera peu après, un tremplin favorable aux puncheuses. Le terrain pourrait pourquoi pas convenir à Marlen Reusser ou Elise Chabbey, les deux championnes suisses les plus en vue, à moins que ce ne soit l’actuelle porteuse du maillot rouge à croix blanche, Noémie Rüegg, qui trouve le moyen de s’offrir son heure de gloire à domicile. Elles seront en tout cas davantage en difficulté pour s’exprimer le lendemain si le scénario d’une arrivée au sprint est respecté entre Aigle, siège de l’UCI, et Genève, après 150 km de course. Le lendemain, le peloton prendra la route depuis Genève en direction de la frontière française, pour une destination encore tenue secrète.