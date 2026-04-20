Londres accueillera le tout premier contre-la-montre par équipes lors du Tour de France Femmes en 2027.

Londres accueillera un moment historique du cyclisme féminin avec l’organisation du tout premier contre-la-montre par équipes de l’histoire du Tour de France Femmes avec Zwift, disputé dans les rues de la capitale dans le cadre du Grand Départ 2027 en Grande-Bretagne. Cette étape historique verra les meilleures coureuses du monde s’affronter collectivement contre la montre au sein d’équipes de sept, sur un circuit emblématique d’environ 18 kilomètres au cœur de Londres, avec une arrivée sur The Mall, l’un des décors sportifs les plus iconiques du Royaume-Uni. Le cadre choisi et l’atmosphère de fête qui s’installera sur la ville rappelleront que vingt ans plus tôt, le Tour de France avait fait connaissance avec la capitale anglaise à l’occasion d’un contre-la-montre, à l’époque individuel, remporté par Fabian Cancellara.

Les détails des deux premières étapes ont été officiellement annoncés en présence de Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, accompagnée des cyclistes britanniques Cat Ferguson (Movistar Team) et Flora Perkins (Fenix-Premier Tech) à Canada Gate, surplombant la ligne d’arrivée de la troisième étape sur The Mall. Elles ont été rejointes par sept jeunes filles mobilisées dans le cadre de JOY, le programme d’impact social du Grand Départ. Les deux premières étapes mèneront le peloton de Leeds à Manchester puis de Manchester à Sheffield, offrant deux journées de course exigeantes à travers le Yorkshire, le Grand Manchester et le Peak District dans le Derbyshire.

Étape 1 : Leeds -> Manchester (85,7 km)

Au départ de Headrow, dans le centre de Leeds et comme en 2014 pour le peloton masculin, la première étape britannique du Tour de France Femmes avec Zwift traversera Headingley et l’ouest de la ville, puis le district de Kirklees via Heckmondwike et Mirfield jusqu’à Huddersfield. Le parcours se dirigera ensuite vers le sud pour franchir les Pennines, avec la première ascension classée, la côte de Kirkheaton (1,7 km à 7,5 %), puis Meltham Hilm (3,2 km à 8,4 %), avant de redescendre vers Oldham en longeant le réservoir de Dove Stone. Les coureuses affronteront ensuite la côte de Delph (2,1 km à 6,3 %) à une grosse vingtaine de kilomètres de l’arrivée, avant de contourner le nord du Grand Manchester via Rochdale et d’entrer dans le centre de Manchester. Après avoir longé la cathédrale de Manchester, la ligne sera installée à Deansgate.

Étape 2 : Manchester -> Sheffield (154,4 km)

La course reprendra au départ de Manchester pour une étape spécialement dense à travers le Derbyshire et le Peak District jusqu’à Sheffield. Après Stockport, Marple et New Mills, les premières difficultés apparaîtront avec l’ascension non classée de Long Hill avant Buxton (km 34,6). L’étape proposera près de 3 000 mètres de dénivelé, avec des ascensions emblématiques comme Winnats Pass et Snake Pass. La course entrera dans Sheffield par une succession de côtes courtes mais exigeantes, dont Oughtibridge et la célèbre Jenkin Road, déjà empruntées lors de l’arrivée du Tour de France en 2014. L’arrivée sera jugée sur Attercliffe Common, là où Vincenzo Nibali s’était imposé en 2014, mais abordée dans le sens inverse.

Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes :

« Le contre-la-montre par équipes a toujours été l’un des formats les plus spectaculaires du cyclisme, et nous sommes très fiers que le premier de l’histoire du Tour de France Femmes avec Zwift se déroule à Londres. Le Royaume-Uni a déjà démontré sa passion pour le Tour, et ces étapes mettront une nouvelle fois en valeur l’énergie du public, la beauté des paysages et l’importance croissante du cyclisme féminin sur la scène internationale. »