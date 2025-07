Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 8ᵉ étape du Tour de France 2025. Le début d’étape a été très calme avec aucune attaque dans le peloton. Jonathan Milan prend le maximum le point au sprint intermédiaire et repasse devant Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) au classement du maillot vert.

🚴 #TDF2025 | 🟢 Le sprint intermédiaire est remporté par Jonathan Milan, devant Tim Merlier et Anthony Turgis ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/GLsq2I1pU8 — francetvsport (@francetvsport) July 12, 2025

Juste après le sprint intermédiaire, deux coureurs de la TotalEnergies, Mathieu Burgaudeau et Mattéo Vercher prennent quelques longueurs d’avance sur le peloton. Mais les équipes de sprinters veillent au grain et reprennent les fuyards à moins de 10 kilomètres de l’arrivée. C’est Jonathan Milan qui s’impose au sprint à Laval devant Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

#TDF2025 | 🔥 VICTOIRE DE JONATHAN MILAN À LAVAL ! 🇮🇹 L’Italien décroche enfin sa PREMIÈRE VICTOIRE sur le Tour de France après ce sprint de costauds ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/Bm9nd3EQ7v — francetvsport (@francetvsport) July 12, 2025

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de France 2025

Jonathan Milan Wout van Aert Kaden Groves

