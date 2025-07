Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 21ᵉ et dernière étape du Tour de France 2025. En raison de la pluie, les organisateurs ont décidé de geler les temps à 50 kilomètres de l’arrivée, avant les trois ascensions de la Butte Montmartre. Dans la première montée, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) passe à l’offensive. Derrière le maillot jaune, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) fait l’effort et on retrouve finalement 27 coureurs à l’avant tandis que la pluie s’invite dans les rues de la capitale.

🚴 #TDF2025 | 🔥 Wout van Aert attaque Tadej Pogacar dans la dernière ascension de la rue Lepic ! ON VIT UNE ÉTAPE DE LÉGENDE ! 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/YfXdAhettD — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2025

Dans la deuxième ascension de la Butte Montmartre, Tadej Pogačar fait l’écrémage et seuls cinq coureurs parviennent à s’accrocher dont Wout van Aert. Dans la dernière ascension, le maillot jaune accélère à nouveau et se fait contrer par Wout van Aert ! Le Belge distance Pogacar et s’envole vers la victoire. Le Belge creuse dans le final et s’impose pour la deuxième fois de sa carrière sur les Champs-Élysées. Il devance Davide Ballerini (XDS Astana Team) et Matej Mohoric (Bahrain Victorious).

🚴 #TDF2025 | 🏆 EXCEPTIONNEL ! Wout van Aert s’impose sur les Champs-Élysées après une dernière étape fabuleuse aux allures de classiques. 📺 Le direct : https://t.co/4tokTsK0uy pic.twitter.com/KimlkY0gWf — francetvsport (@francetvsport) July 27, 2025

Tadej Pogačar sacré pour la 4ᵉ fois

Alors que les temps ont été gelés à 50 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogačar remporte le Tour de France pour la quatrième fois de sa carrière. Jamais mis en difficulté, le Slovène aura remporté quatre étapes ainsi que le maillot à pois. Sur le podium final, il devance Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui s’offre le maillot blanc. Jonathan Milan (Lidl-Trek) remporte le maillot vert tandis que la Visma | Lease a Bike termine meilleure équipe. Ben Healy (EF Education-EasyPost) a lui été désigné super combatif de ce Tour de France 2025.

Le classement de la 21ᵉ étape du Tour de France 2025

Wout van Aert Davide Ballerini Matej Mohoric

