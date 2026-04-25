Après plus de 100 000 votes, les fans de la Visma | Lease a Bike ont choisi le maillot de l’équipe pour le Tour de France 2026.

L’équipe Visma | Lease a Bike est fière de dévoiler son maillot pour le Tour de France 2026, suite à un vote enthousiaste des fans. Ces derniers jours, plus de 100 000 votes ont été comptabilisés, et c’est le maillot foncé qui a été choisi. Il a devancé de peu la version claire avec 52 % des voix. L’équipe Visma | Lease a Bike a décidé de commercialiser également l’édition jaune claire.

Over 100,000 votes decided the winner! The dark jersey has been chosen as the winning design for the Tour de France. 🤩 It narrowly beat the light version with 52% of the votes. 👀 Shop the jersey now via in bio.#TheArchitect pic.twitter.com/86KoliBXCH — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 24, 2026

Un maillot jour de repos

La version jaune claire sera portée par les coureurs lors des jours de repos et deviendra officiellement le maillot « Jour de repos » de l’équipe, une première dans son histoire et un témoignage direct de l’enthousiasme des supporters. Ces maillots en édition limitée sont disponibles en précommande exclusive dès maintenant et jusqu’au 3 mai sur la boutique en ligne de l’équipe. Pendant cette période, les fans de cyclisme ont l’opportunité unique de personnaliser gratuitement leur maillot avec leur nom. Ce détail est élégamment intégré au design, inspiré par l’idée d’une signature architecturale.

Les deux maillots s’inspirent du concept créatif « L’Architecte », lui-même inspiré par l’œuvre d’Antoni Gaudí et l’identité visuelle du FC Barcelone. La structure en nid d’abeille symbolise la force collective de l’équipe, désormais exprimée à travers deux éditions distinctes.