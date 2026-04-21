L’équipe Visma | Lease a Bike dévoile son maillot du Tour de France 2026, inspiré par Antoni Gaudí, laissant le choix aux fans.

Inspirée par le Grand Départ du Tour de France à Barcelone, l’équipe Visma | Lease a Bike présente son nouveau maillot pour le Tour 2026. Son design s’articule autour du concept créatif « L’Architecte », plaçant l’influence d’Antoni Gaudí et le langage visuel si particulier de la ville au cœur de sa création. Le maillot du Tour 2026 s’inspire directement des œuvres et des croquis de Gaudí, où les structures naturelles occupent une place centrale. Un élément se distingue particulièrement : le nid d’abeilles.

Help us choose our Tour de France jersey! Which jersey should we ride in? 🤔 Vote here: https://t.co/8bCp6ufo0S#TheArchitect pic.twitter.com/u8MZRAl0bE — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 21, 2026

Dans cet esprit, les supporters sont de nouveau impliqués directement dans le processus de conception, une première dans l’histoire de l’équipe. Ils pourront choisir entre deux versions du maillot, une édition foncée et une édition claire, toutes deux basées sur le même principe de design. Le vote aura lieu du 21 au 23 avril, après quoi le maillot gagnant sera porté pendant le Tour. L’implication des supporters ne se limite pas au vote. Lors de la précommande, ils auront la possibilité d’ajouter leur nom sur le maillot. Cette personnalisation est subtilement intégrée à un élément évoquant une signature architecturale.

Jasper Saeijs, directeur marketing de l’équipe Visma | Lease a Bike :

« Nos supporters sont de plus en plus importants pour l’équipe. La foule jaune et noire ne cesse de grandir, même le long des routes. C’est formidable de les impliquer à nouveau directement dans la conception de notre maillot pour le Tour. »