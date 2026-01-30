On connait la liste des 23 équipes qui seront au départ du Tour de France 2026 avec la présence de la Caja Rural-Seguros RGA.

La liste des équipes présentes sur le Tour de France 2026 vient d’être dévoilée ce vendredi matin. On y retrouve, bien évidemment, les 18 équipes World Team mais aussi la Tudor Pro Cycling Team, la Pinarello Q36.5 ou encore la formation Cofidis, toutes trois qualifiées de droit. La TotalEnergies et la Caja Rural-Seguros RGA ont été invitée par ASO pour disputer la Grande Boucle. Avec la fusion Intermarché-Wanty, c’est donc l’équipe espagnole qui sera au départ du Tour, contrairement à la formation Unibet Rose Rockets, qui devra encore patienter avant de décrouvrir la plus grande course du monde.

Crédit : Caja Rural-Seguros RGA / Sprint Cycling