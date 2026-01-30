On connait la liste des 23 équipes qui seront au départ du Tour de France 2026 avec la présence de la Caja Rural-Seguros RGA.

🤩 Here are the 23 teams set to line up for the start of the #TDF2026 on July 4th in Barcelona! 🤩

🤩 Voici les 23 équipes qui prendront le départ du #TDF2026 le 4 juillet prochain à Barcelone 🤩 1️⃣8️⃣UCI WorldTeams. 🌎 ➡ 🇨🇭 Tudor Pro Cycling, 🇨🇭 @Pinarello_Q36_5 et 🇫🇷… pic.twitter.com/zsO6uSYome — Tour de France™ (@LeTour) January 30, 2026

La liste des équipes présentes sur le Tour de France 2026 vient d’être dévoilée ce vendredi matin. On y retrouve, bien évidemment, les 18 équipes World Team mais aussi la Tudor Pro Cycling Team, la Pinarello Q36.5 ou encore la formation Cofidis, toutes trois qualifiées de droit. La TotalEnergies et la Caja Rural-Seguros RGA ont été invitée par ASO pour disputer la Grande Boucle. Avec la fusion Intermarché-Wanty, c’est donc l’équipe espagnole qui sera au départ du Tour, contrairement à la formation Unibet Rose Rockets, qui devra encore patienter avant de décrouvrir la plus grande course du monde.