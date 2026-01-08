Avec l’arrivée de Pinarello comme partenaire titre, la formation Q36.5 compte bien poursuivre sa progression en 2026. Voici la présentation de l’équipe.

Avec l’arrivée de Pinarello comme partenaire titre mais aussi fournisseur de vélos, l’équipe Pinarello Q36.5 aborde 2026 avec de l’ambition. Depuis l’arrivée de Tom Pidcock l’hiver dernier, l’équipe suisse a pris une autre dimension. Le Britannique a réalisé la meilleure saison de sa carrière en montant sur le podium du Tour d’Espagne notamment, permettant à l’équipe de se hisser à la 19ème place du classement UCI par équipe sur l’année 2025.

Les recrues 2026 de la Pinarello Q36.5

L’équipe s’est renforcée dans tous les domaines cet hiver avec les arrivées des Irlandais Sam Bennett et Eddie Dubar, mais aussi de Chris Harper, Fred Wright, Quinten Hermans ou encore Thomas Gloag. Avec ces recrues, la formation Pinarello Q36.5 compte bien aligner une compétitive sur les plus grandes courses où elle sera invitée.

Les coureurs clés : Tom Pidcock, Fred Wright, Fabio Christen.

Le maillot et le vélo 2026 de la Pinarello Q36.5

Le nouveau maillot de la Pinarello Q36.5 sera noir avec le sponsor Pinarello inscrit en or et les autres sponsors en blanc. Comme la formation Ineos Grenadiers, les coureurs de l’équipe rouleront sur des Pinarello Dogma F, là-aussi en noir et or.

L’effectif 2026 de la Pinarello Q36.5